Karla Tarazona y Christian Domínguez generan sorpresa al discutir su posible participación en 'La Granja VIP'. El cantante no descarta un reality, pero recibe advertencia.

El anuncio de que Panamericana Televisión traerá a Perú el formato de ‘La Granja VIP' ha desatado una ola de teorías sobre quiénes podrían sumarse al nuevo reality. Un inesperado intercambio entre Karla Tarazona y Christian Domínguez se volvió tendencia durante la emisión del 3 de diciembre de ‘Todo se filtra’. El cantante dejó abierta la posibilidad de animarse a participar en este, pero la respuesta cargada de ironía que lanzó Tarazona en plena transmisión llamó la atención.

Christian Domínguez comenta su postura sobre ingresar a ‘La Granja VIP'

Durante una conversación en ‘Todo se filtra’, Karla Tarazona puso sobre la mesa la posibilidad de que Christian Domínguez ingrese a un reality, aprovechando el revuelo por el próximo estreno de La Granja Vip. Todo empezó cuando le lanzó la pregunta directa: “Se viene la… ¿Entrarías a un reality?”.

Christian no cerró la puerta, pero fue prudente: “Bueno, depende de qué reality”, respondió. Karla precisó que se refería a uno “de convivencia”, lo que descolocó por un momento al cantante.

La conductora no dejó pasar la oportunidad de soltar una de sus frases más comentadas: “Porque de baile no hay forma. Porque de baile no hay forma”, en alusión a su pasado mediático. Entre risas, Christian aclaró su límite: “A ver, yo, yo estaría en un reality, pero no podría estar en un reality de convivencia”.

Cuando Karla preguntó por qué, él explicó que su agenda se lo impide: “Porque yo trabajo todos los, casi todos los días… Entonces, ¿cómo hago la convivencia?”. Intentando presionarlo un poco más, ella insinuó un hipotético contrato, pero Christian bromeó sobre las consecuencias para su orquesta: “No, no podría… ¿Mis músicos no van a comer tres meses?”.

Karla remató con humor: “De repente tu plata les comparte”, a lo que Christian se negó tajantemente, aunque entre risas: “No, mmm, no”. Finalmente, defendió su presente profesional resaltando que “Esto es el mejor trabajo”.

¿De qué trata realmente La Granja VIP Perú y cómo será su dinámica?

Panamericana Televisión sorprendió en su reciente preventa al anunciar ‘La Granja VIP Perú’, la adaptación local de ‘The Farm’, formato que ha logrado altos niveles de audiencia en varios países de la región. El proyecto llega como una de las grandes apuestas del canal, sumándose a los regresos de Gisela Valcárcel y Jorge Benavides.

El reality presentará a 18 famosos viviendo en una granja real, donde deberán trabajar la tierra y desenvolverse sin comodidades, todo bajo seguimiento permanente de 40 cámaras y “bajo vigilancia las 24 horas”. Según la cadena, se trata de “el formato que conquista al mundo” y se perfila como “un programa para disfrutar en familia”.