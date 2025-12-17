Jean Paul Santa María ROMPE SU SILENCIO tras confesión de Romina Gachoy: “Vamos a ver qué pasa”

Jean Paul respondió sobre la presunta crisis en la relación con Romina. | Composición Wapa

Jean Paul respondió sobre la presunta crisis en la relación con Romina. | Composición Wapa

La vida personal de Romina Gachoy quedó expuesta ante miles de seguidores luego de que la modelo apareciera visiblemente afectada en una transmisión en vivo, donde confesó atravesar un momento delicado en su relación con Jean Paul Santa María. Sus palabras encendieron las alarmas en el mundo del espectáculo y no tardaron en provocar una reacción pública por parte del cantante.

El intérprete decidió pronunciarse tras la difusión del testimonio de su esposa, dejando en claro que la situación no atraviesa su mejor etapa, aunque evitó dramatizar el conflicto.

Jean Paul Santa María responde tras confesión de Romina Gachoy

Las declaraciones del cantante fueron difundidas en el programa Magaly TV La Firme, donde se mostró serio e incómodo frente a la exposición del tema. Sin embargo, dejó entrever que el momento que viven como pareja es complejo y requiere reflexión.

“Puede involucrarnos a los dos, a tres o cuatro a cinco, pero eso no te obliga a tener que hacer una declaración. Dicen que esta vida todo tiene solución menos la muerte, vamos a ver qué pasa”, expresó inicialmente.

Santa María también reflexionó sobre lo que implica sostener una relación a largo plazo, reconociendo que no siempre es sencillo mantener el equilibrio emocional.

“Una relación es para valiente, para gente perseverante, pero no es fácil. Las personas que me están escuchando y tienen una relación saben que no es fácil, es un ladrillo por ladrillo, hay pros y contras y cuando ves que los contras están pesando más ahí es cuando uno tiene que evaluar y siempre buscar lo mejor”, sentenció.

Así reveló Romina Gachoy que atraviesa una crisis matrimonial

La confesión de Romina Gachoy ocurrió en un momento de profunda vulnerabilidad emocional. La modelo no pudo contener las lágrimas al explicar que recibió una propuesta laboral que terminó enfrentándola a una dura decisión personal.

“Quizás otra persona en mi lugar diría que genial voy a entrar a un reality súper top… pero eso puede hacer que me cueste mi matrimonio, mi familia y no quisiera que se así”, contó con la voz quebrada.

Durante su relato, Gachoy admitió sentirse agotada emocionalmente y reconoció que, pese a los intentos de su esposo por sostener la relación, ella no se encuentra bien ni consigo misma. Incluso reveló que ha optado por cancelar compromisos laborales para priorizar su estabilidad.

“No me siento bien, no estoy bien con Jean Paul, no estoy conmigo”, confesó, dejando en evidencia el difícil momento que atraviesa.