Santiago Suárez sorprende al aparecer junto a su ex Raysa Ortiz y promocionar su negocio de marcianos

¡Se juntaron! Santiago Suárez, el conocido actor y bailarín, vuelve a estar en boca de todos tras la viralización de su emprendimiento de venta de marcianos Esta vez, el artista peruano sorprendió al revelar en redes sociales que se reencontró con su expareja Raysa Ortiz, con quien grabó un divertido video que no tardó en llamar la atención de sus seguidores y generar todo tipo de reacciones.

Santiago Suárez y su expareja Raysa Ortiz se reencuentran

A través de su cuenta oficial de TikTok, Santiago Suárez llamó la atención al compartir un video junto a Raysa Ortiz, en el que ambos protagonizan una escena divertida que evidenció la buena relación y la confianza que aún conservan. Además, el influencer peruano aprovechó la ocasión para promocionar su nuevo emprendimiento.

"¿Vamos por unos marcianos?", se le escucha decir inicialmente a Santiago Suárez, generando la sorpresa de su expareja, quien respondió: "¿Qué? ¿Marcianos?". Finalmente, el actor mencionó el nombre de su negocio: "Sí, marcianos 'El Guapo'", expresó antes de ponerse a bailar. El clip no tardó en generar reacciones entre sus seguidores.

"Desconozco las razones de la ruptura de su relación, pero deberían volver se nota que aún hay amor de ambas partes", "Se nota que Raysa la esta apoyando en su emprendimiento", "Que alguien me diga, por favor, qué este video es reciente", "Que lindo que lo apoye en estos momentos, dice mucho de ella y de ellos", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios.

Madre de Santiago Suárez se quiebra al verlo vender marcianos tras su retiro de la TV