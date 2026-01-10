Santiago Suárez sorprende al aparecer junto a su ex Raysa Ortiz y promocionar su negocio de marcianos

Santiago Suárez sorprende al aparecer junto a su ex Raysa Ortiz y promocionar su negocio de marcianosÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Se juntaron! Santiago Suárez, el conocido actor y bailarín, vuelve a estar en boca de todos tras la viralización de su emprendimiento de venta de marcianos Esta vez, el artista peruano sorprendió al revelar en redes sociales que se reencontró con su expareja Raysa Ortiz, con quien grabó un divertido video que no tardó en llamar la atención de sus seguidores y generar todo tipo de reacciones.
Santiago Suárez y su expareja Raysa Ortiz se reencuentran
A través de su cuenta oficial de TikTok, Santiago Suárez llamó la atención al compartir un video junto a Raysa Ortiz, en el que ambos protagonizan una escena divertida que evidenció la buena relación y la confianza que aún conservan. Además, el influencer peruano aprovechó la ocasión para promocionar su nuevo emprendimiento.
"¿Vamos por unos marcianos?", se le escucha decir inicialmente a Santiago Suárez, generando la sorpresa de su expareja, quien respondió: "¿Qué? ¿Marcianos?". Finalmente, el actor mencionó el nombre de su negocio: "Sí, marcianos 'El Guapo'", expresó antes de ponerse a bailar. El clip no tardó en generar reacciones entre sus seguidores.
"Desconozco las razones de la ruptura de su relación, pero deberían volver se nota que aún hay amor de ambas partes", "Se nota que Raysa la esta apoyando en su emprendimiento", "Que alguien me diga, por favor, qué este video es reciente", "Que lindo que lo apoye en estos momentos, dice mucho de ella y de ellos", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios.
Madre de Santiago Suárez se quiebra al verlo vender marcianos tras su retiro de la TV
Santiago Suárez generó sorpresa al ser visto vendiendo marcianos junto a su madre, Carmen, como parte de su emprendimiento “Marcianos El Guapo”, tras quedar fuera de la televisión luego de una denuncia por abuso sexual en 2024. En un informe emitido por Arriba Mi Gente, el actor resaltó el respaldo constante de su madre en esta nueva etapa, asegurando que siempre lo ha acompañado en cada iniciativa. Conmovida, ella destacó la dignidad del trabajo honesto y expresó su emoción al verlo seguir adelante pese a las dificultades.