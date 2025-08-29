Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Esta es la importante noticia para todos los que esperan el retiro AFP 2025

Nicola Porcella causa revuelo al hablar de su ex Angie Arizaga y revela verdad oculta: "Ninguno de los dos..."

Nicola Porcella sorprendió al hablar de su ex Angie Arizaga y revivir el tenso momento que compartieron en una telenovela. Conoce aquí todos los detalles.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Nicola Porcella causa revuelo al hablar de su ex Angie Arizaga y revela verdad oculta: "Ninguno de los dos..."
    Nicola Porcella | Composición Wapa
    Nicola Porcella causa revuelo al hablar de su ex Angie Arizaga y revela verdad oculta: "Ninguno de los dos..."

    Nicola Porcella volvió a acaparar titulares en el mundo del espectáculo tras su retorno al Perú, luego de brillar en tierras mexicanas. El exchico reality no dudó en sorprender a todos durante su participación en un conocido podcast de YouTube, donde dejó al descubierto un recuerdo que lo marcó. Con total sinceridad, habló de un episodio incómodo que vivió junto a su exnovia Angie Arizaga, generando gran expectativa entre sus seguidores.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Milena Zárate admite romance clandestino con Jonathan Maicelo pese a que aún estaba casado

    Nicola Porcella recordó tenso episodio con Angie Arizaga

    En la más reciente entrega del podcast 'Por no decirlo', Nicola Porcella volvió a generar comentarios al referirse a su faceta como actor y recordar sus primeros pasos en la actuación. Durante la conversación, el exchico reality no pudo dejar de mencionar lo difícil que fue grabar una telenovela junto a Angie Arizaga debido a la presión.

    "Para ninguno de los dos era fácil grabar, imagínate todo lo que estaba pasando alrededor que nosotros teníamos que grabar una escena y estaba toda la producción de América para ver si pasaba algo", dijo en un inicio.

    "Imagínense lo tenso que era... era súper complicado. De repente con los años vas adquiriendo más experiencia y sabes que tienes que dejar eso de lado, pero en ese momento yo no sabía dejarlo de lado", agregó Nicola Porcella sincerándose ante sus amigos.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Magaly Medina critica a María Fe por lucirse otra vez con Josimar tras nueva infidelidad: “¡La migajera del año!”

    Angie Arizaga: Jota Benz sorprende con anuncio de embarazo

    El modelo encendió rumores sobre un posible embarazo de la popular ‘Negrita’, luego de su viaje fuera del Perú junto a su pequeño hijo. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y despertaron la curiosidad de los fans, quienes especulan si la pareja estaría por agrandar la familia.

    El primer viaje que tuvimos por el cumpleaños de Angie regresamos con Mateo, este año, Angie está con sueño, yo estoy asustado”, comentó entre risas nerviosas para ‘Más Espectáculos’. “Justo estábamos hablando de eso, ‘Amor no hayas regresado con sorpresa’”, comentó y el reportero le preguntó si podría estar embarazada, a lo que Jota solo atinó a responder: “Puede ser”, dejando abierta la posibilidad de que la conductora esté esperando un bebé.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nicola Porcella causa revuelo al hablar de su ex Angie Arizaga y revela verdad oculta: "Ninguno de los dos..."
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Esposa de ‘Cri Cri’ deja en shock al romper su silencio y hacer revelación sobre Jefferson Farfán

    Magaly Medina critica a María Fe por lucirse otra vez con Josimar tras nueva infidelidad: “¡La migajera del año!”

    Melissa Klug confiesa la millonaria carrera que estudia el hijo mayor de Jefferson Farfán

    La radical transformación de Geni Alves: De triunfar en la farándula y casi perderlo a dedicarse a este nuevo oficio

    ¿Pronunciamiento? Fernando Díaz aparece en medio de presunta infidelidad con Maju Mantilla

    Lo más vistos en Farándula

    Marisela Puicón: La cantante que desapareció de la TV peruana pero presentó insólita demanda en Caso Cerrado de Telemundo

    ¿Qué es de la vida de Zully Pinchi, la abogada que bautizó a Martín Vizcarra e inspiró el hit “Mi bebito fiufiu”?

    Karla Tarazona es ‘PROHIBIDA’ de entrar a Panamericana y Christian Domínguez se ‘ENFRENTA’ a hombre de seguridad del canal

    ¿Ethel Pozo queda FUERA de 'América Hoy'? Janet Barboza lo cuenta TODO

    Norka Askue da fuerte verdad sobre relación de Christian Cueva y Pamela Franco

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 17.00
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;