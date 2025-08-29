Nicola Porcella sorprendió al hablar de su ex Angie Arizaga y revivir el tenso momento que compartieron en una telenovela. Conoce aquí todos los detalles.

Nicola Porcella volvió a acaparar titulares en el mundo del espectáculo tras su retorno al Perú, luego de brillar en tierras mexicanas. El exchico reality no dudó en sorprender a todos durante su participación en un conocido podcast de YouTube, donde dejó al descubierto un recuerdo que lo marcó. Con total sinceridad, habló de un episodio incómodo que vivió junto a su exnovia Angie Arizaga, generando gran expectativa entre sus seguidores.

Nicola Porcella recordó tenso episodio con Angie Arizaga

En la más reciente entrega del podcast 'Por no decirlo', Nicola Porcella volvió a generar comentarios al referirse a su faceta como actor y recordar sus primeros pasos en la actuación. Durante la conversación, el exchico reality no pudo dejar de mencionar lo difícil que fue grabar una telenovela junto a Angie Arizaga debido a la presión.

"Para ninguno de los dos era fácil grabar, imagínate todo lo que estaba pasando alrededor que nosotros teníamos que grabar una escena y estaba toda la producción de América para ver si pasaba algo", dijo en un inicio.

"Imagínense lo tenso que era... era súper complicado. De repente con los años vas adquiriendo más experiencia y sabes que tienes que dejar eso de lado, pero en ese momento yo no sabía dejarlo de lado", agregó Nicola Porcella sincerándose ante sus amigos.

