Nicola Porcella sorprende con inesperada reacción en medio del pedido de mano de Angie Arizaga

El reciente compromiso de Angie Arizaga y Jota Benz no solo generó una ola de felicitaciones en redes sociales, sino que también despertó curiosidad sobre las reacciones de figuras ligadas al pasado sentimental de la influencer. Entre ellas, el nombre que más llamó la atención fue el de Nicola Porcella, su expareja y excompañero televisivo.

Mientras el anuncio era celebrado por colegas y seguidores, el exchico reality optó por no pronunciarse directamente sobre el compromiso, tomando una decisión que muchos interpretaron como un gesto de distancia y enfoque personal.

Nicola Porcella guarda silencio y apuesta por nuevos proyectos

Lejos de comentar el anuncio de Angie Arizaga, Nicola Porcella utilizó su cuenta de Instagram para compartir un video que nada tenía que ver con la noticia sentimental. En las imágenes, se le escucha conversando con el streamer Zein sobre un nuevo proyecto digital que ambos vienen preparando.

Durante el diálogo, ambos dejan entrever que ya cuentan con un primer integrante confirmado para su próximo canal de streaming. Aunque no mencionaron nombres de manera explícita, los seguidores no tardaron en especular que se trataría del tiktoker Valentino Palacios, debido a las pistas compartidas en la conversación.

El propio Porcella acompañó el clip con un mensaje que rápidamente llamó la atención: “Primer jale. Esto se va a poner bueno…”, frase que muchos interpretaron como una forma de desviar el foco mediático hacia su nueva etapa profesional.

¿Cuándo terminó la relación entre Angie Arizaga y Nicola Porcella?

La historia sentimental entre Angie Arizaga y Nicola Porcella llegó a su fin en 2018, cuando la conductora confirmó públicamente la ruptura. En aquel momento, la influencer decidió ser cauta y evitar mayores detalles sobre las razones del quiebre, remarcando que todo ocurrió en buenos términos.

“Como saben hace mucho no hablo de mi vida privada, pero estoy tranquila. Hace un tiempo terminamos con Nicola, de la mejor manera. No quiero extenderme en hablar mucho, es algo privado. Hemos terminado de la mejor manera, nos han visto en el programa que estamos trabajando bien”, expresó Angie en declaraciones para En boca de todos.