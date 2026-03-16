¡Ni azules ni lilas! Estos son los colores de uñas que rejuvenecen las manos a los 50 y están de moda, según experta

Si quieres un toque fresco y juvenil en tu manicure , estos cinco colores en tendencia te ayudarán a renovar tu look esta temporada.

5 colores que sí rejuvenecen las manos a los 50 y estarán de moda toda la primavera. | Composición Wapa

5 colores que sí rejuvenecen las manos a los 50 y estarán de moda toda la primavera. | Composición Wapa

A la hora de elegir tu manicura, solemos guiarnos por la temporada o por eventos especiales, como bodas o fiestas navideñas, donde los brillos y tonos oscuros suelen destacar.

En verano, preferimos colores pasteles o más llamativos. Sin embargo, no siempre lo que está de moda nos favorece. Factores como tu tono de piel, estilo de vestir e incluso la edad son clave. Si has llegado a los cincuenta y buscas un look elegante, fresco y juvenil, te contamos qué colores rejuvenecen y cuáles evitar según una experta.

Colores que sí rejuvenecen las manos a los 50 y estarán de moda toda la primavera

Antes de mostrarte los tonos que triunfan, recuerda que unas uñas bonitas no bastan si tus manos no lucen cuidadas. Las manos, junto con la mirada y el cuello, revelan nuestra edad, por lo que es fundamental mimarlas y protegerlas tanto como lo haces con tu rostro para un efecto rejuvenecedor.

1. Rojo vibrante: el clásico que nunca falla

Algunos colores son eternos, y el rojo es uno de ellos. En 2026 regresa con fuerza en una versión brillante y sofisticada que nunca pasa desapercibida.

2. Rosa pastel: delicado y luminoso

Este tono combina suavidad y elegancia. Ideal para quienes prefieren un estilo discreto, aporta luz sin ser demasiado intenso, y será protagonista esta primavera.

3. Lavanda claro: moderno y favorecedor

El lavanda suave sigue marcando tendencia. Su toque frío ayuda a neutralizar piel apagada, aporta frescura juvenil y combina perfectamente con looks claros o estampados florales.

4. Blanco lechoso: limpio y chic

Más suave que el blanco puro, el blanco lechoso es translúcido y natural, ofreciendo un estilo elegante y luminoso que hace que las manos luzcan pulidas al instante.

5. Amarillo suave:

Perfecto para un toque alegre y primaveral, este tono ilumina las manos sin ser estridente, aportando frescura y estilo a cualquier look.

Cómo mantener las manos jóvenes

Es importante recordar que las manos suelen ser una de las zonas más descuidadas. Por mucho que elijas el color de uñas perfecto, si la piel que las rodea no está bien cuidada, el resultado no será completo. Aquí tienes algunos consejos para incorporar a tu rutina de belleza y mejorar visiblemente tus manos: