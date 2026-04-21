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Melissa Loza acapara flashes en la graduación de su hija Flavia Ramos con impecable atuendo veraniego

Melissa Loza se impone con un estilismo elegante en la graduación de su hija Flavia Ramos, luciendo enterizo con palazzo que estiliza su figura.

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    Melissa Loza acapara flashes en la graduación de su hija Flavia Ramos con impecable atuendo veraniego
    Melissa Loza deslumbra en graduación de su hija Flavia Ramos con un look ultra chic. | Composición Wapa | Instagram
    Melissa Loza acapara flashes en la graduación de su hija Flavia Ramos con impecable atuendo veraniego

    Melissa Loza acapara los flashes en la graduación de su hija Flavia Ramos, donde celebró con gran emoción el cierre de su etapa universitaria. La chica reality se mostró feliz y orgullosa en este importante momento familiar, deslumbrando con un elegante styling veraniego. A través de un post de Roberto Martínez, ex pareja de la modelo y cercano a su hija, se dio a conocer el impecable outfit elegido para la ocasión especial.

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    Melissa Loza deslumbra en graduación de su hija Flavia Ramos con enterizo

    Melissa Loza deslumbra en la graduación de su hija Flavia Ramos apostando por un enterizo que marcó tendencia por su elegancia y silueta sofisticada. La pieza destacaba por su diseño strapless, que realzaba los hombros de manera sutil, mientras que el pantalón acampanado aportaba fluidez y un aire setentero muy en tendencia.

    Melissa Loza brilla en graduación de su hija Flavia Ramos con atuendo veraniego.
    Melissa Loza brilla en graduación de su hija Flavia Ramos con atuendo veraniego.

    El tono borgoña del atuendo añadió profundidad y sofisticación al look, convirtiéndolo en una elección ideal para una ocasión especial. Para estilizar aún más su figura, la actriz optó por un cinturón grueso que definía la cintura, creando equilibrio visual y resaltando su silueta. Un estilismo acertado que combinó glamour, estructura y modernidad en una sola propuesta.

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    SOBRE EL AUTOR:
    Melissa Loza acapara flashes en la graduación de su hija Flavia Ramos con impecable atuendo veraniego
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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