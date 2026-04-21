Melissa Loza acapara flashes en la graduación de su hija Flavia Ramos con impecable atuendo veraniegoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Melissa Loza acapara los flashes en la graduación de su hija Flavia Ramos, donde celebró con gran emoción el cierre de su etapa universitaria. La chica reality se mostró feliz y orgullosa en este importante momento familiar, deslumbrando con un elegante styling veraniego. A través de un post de Roberto Martínez, ex pareja de la modelo y cercano a su hija, se dio a conocer el impecable outfit elegido para la ocasión especial.
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Melissa Loza deslumbra en graduación de su hija Flavia Ramos con enterizo
Melissa Loza deslumbra en la graduación de su hija Flavia Ramos apostando por un enterizo que marcó tendencia por su elegancia y silueta sofisticada. La pieza destacaba por su diseño strapless, que realzaba los hombros de manera sutil, mientras que el pantalón acampanado aportaba fluidez y un aire setentero muy en tendencia.
El tono borgoña del atuendo añadió profundidad y sofisticación al look, convirtiéndolo en una elección ideal para una ocasión especial. Para estilizar aún más su figura, la actriz optó por un cinturón grueso que definía la cintura, creando equilibrio visual y resaltando su silueta. Un estilismo acertado que combinó glamour, estructura y modernidad en una sola propuesta.