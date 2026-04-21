Melissa Loza se impone con un estilismo elegante en la graduación de su hija Flavia Ramos, luciendo enterizo con palazzo que estiliza su figura.

Melissa Loza deslumbra en graduación de su hija Flavia Ramos con un look ultra chic. | Composición Wapa | Instagram

Melissa Loza deslumbra en graduación de su hija Flavia Ramos con un look ultra chic. | Composición Wapa | Instagram

Melissa Loza acapara los flashes en la graduación de su hija Flavia Ramos, donde celebró con gran emoción el cierre de su etapa universitaria. La chica reality se mostró feliz y orgullosa en este importante momento familiar, deslumbrando con un elegante styling veraniego. A través de un post de Roberto Martínez, ex pareja de la modelo y cercano a su hija, se dio a conocer el impecable outfit elegido para la ocasión especial.

Melissa Loza deslumbra en graduación de su hija Flavia Ramos con enterizo

Melissa Loza deslumbra en la graduación de su hija Flavia Ramos apostando por un enterizo que marcó tendencia por su elegancia y silueta sofisticada. La pieza destacaba por su diseño strapless, que realzaba los hombros de manera sutil, mientras que el pantalón acampanado aportaba fluidez y un aire setentero muy en tendencia.

Melissa Loza brilla en graduación de su hija Flavia Ramos con atuendo veraniego.