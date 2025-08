La joven estudiante de arquitectura no solo presentó a su enamorado en Instagram, sino que también deslumbró con su estilo relajado y chic. En días tranquilos, el estilo comfy es su mejor aliado, y esta vez lo elevó con un look de playa vibrante que marcó tendencia. ¿Quieres ver cómo brilló? No te pierdas este artículo de Wapa.pe.