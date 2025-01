Es imposible no vincular los vestidos sobre pantalones con la moda de los 2000, una época en la que esta tendencia alcanzó su punto máximo. Durante esa década, las celebridades no dudaron en lucir esta combinación, incluso en eventos de alfombra roja, con figuras como Hilary Duff, Anne Hathaway y Jessica Alba a la cabeza. Más de 20 años después, la nostalgia se adueña de la moda y las pasarelas traen de vuelta lo mejor de esta propuesta, que para muchos fue un toque divertido y rebelde.



En el mundo de la moda, todo regresa, pero siempre con un giro renovado. Ahora, las tendencias de Primavera-Verano 2025 proponen un enfoque más sofisticado y elegante para este look. Si en el pasado el binomio vestido-pantalón era exclusivo de las adolescentes fanáticas de Britney Spears y del gloss brillante, hoy en día se convierte en la obsesión de los estilos más refinados de la temporada. El jean, en particular, se posiciona como una pieza clave en los looks de moda, siendo una de las principales tendencias que se lucirán en este ciclo de la moda.