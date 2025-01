"Pero sí, cuando regreso después de 11 años con toda la cuestión de reencontrarme con ella, encontré a una Gisela (Valcárcel) cambiada. (...) Yo siempre he dicho que me arrepiento de haber fracasado con ese matrimonio, en mucha parte por culpa mía, o casi toda o toda, no lo sé, porque teníamos todo para ser felices", dijo en un inicio Roberto Martínez.