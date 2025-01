Susana Alvarado, conocida por su inconfundible presencia en el escenario, demostró este 8 de enero durante su participación en El Deportivo en Otra Cancha que su estilo va a la par de las tendencias más relevantes para el 2025. La cantante, miembro de Corazón Serrano, capturó todas las miradas con un vestido mini de estampado geométrico, una pieza clave que deja claro su dominio sobre lo que marca la pauta en la moda de la temporada. Este diseño, además de ser vanguardista, se alinea perfectamente con las tendencias de estampados que dominarán el año, entre los que se destacan el animal print, el floral y, por supuesto, los geométricos, que ofrecen una mezcla audaz de colores y formas.



El look de Susana no solo destacó por el estampado, sino por cómo logró combinar la elegancia y la coquetería en un solo atuendo. Con un vestido mini que, sin duda, es ideal para el verano, la cantante aportó frescura y sofisticación, elementos clave para la temporada. Mientras se hablaba de rumores sobre un posible romance, su elección de prenda fue la protagonista de la noche, demostrando que los detalles cuentan. Este atuendo no solo resalta por la tendencia, sino por la forma en que Alvarado se adueña de su estilo, transmitiendo seguridad y modernidad a cada paso.