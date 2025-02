“En diciembre todavía no sabía, pero ya tenía sospechas. No pensamos que iba llegar tan pronto, pero Dios lo mandó así. Nosotros estamos plenamente preparados y sabemos las responsabilidades que tenemos. Ya lo teníamos en mente (tener un bebé juntos), pero que pasara en el momento que tenía que pasar y pasó”, dijo en entrevista con Trome.

“El divorcio ya venía encaminado hace tiempo, inclusive yo no sabía que Randol me iba a pedir la mano. No fue por el embarazo, fue algo que él quiso hacer con su familia, sus hermanas sabían”, explicó.