Pamela Franco ha dejado claro su respeto y admiración por Christian Cueva, destacando su increíble talento vocal. Sin embargo, en medio de su elogio, la cantante lanzó una sutil crítica hacia otros colegas y su desenvolvimiento al cantar ¿Estará refiriéndose a Christian Domínguez ? Los fans no tardaron en especular sobre la posible indirecta.

La cumbiambera no dudó en resaltar el talento de Christian Cueva para transmitir emociones a través de su voz, algo que la cautivó desde el principio. “A mí me encanta (su voz), sabes que es una de las cosas que me enamoró, te lo juro. La gente puede decir lo que quiera, pero es algo que tenemos en común,” comentó Franco, dejando claro lo especial que es para ella su pareja.