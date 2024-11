“Pamela Franco la botó. Pamela estaba como directora de ‘Alma Bella’, como una coordinadora, una especie de figura que me ayudaba a manejar ‘Alma Bella’ y le digo, ‘Pamela, pruébala a esta niña, a Yahaira’ Estaba creo iniciándose en Son Tentación no me acuerdo pero Pamela subió a mi oficina y le preguntó ‘Qué pasó, qué tal esta chicha Yahaira?’ ´Porque a Yahaira yo la conocía y me dijo ‘No sirve, no canta, no baila’”, expresó el empresario para el programa ‘América Hoy’.