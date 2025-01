"No me siento bien, estoy temblando porque fue muy vergonzoso. Me gritó en todo el aeropuerto, la gente se amontonó y grabó, me siento mal. Me gritó cosas muy hirientes, llamó bruja a mi madre, dijo que chantajee a su hijo para que se case conmigo, que yo le enseñé a Christian a tomar", narró la influencer.