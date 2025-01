La posibilidad de que se hable de Pamela Franco no es descabellada, considerando que Karla Tarazona ha preferido mantenerse al margen de la controversia que rodea a la cantante. Sin embargo, la conexión entre las protagonistas de esta historia aumenta el interés por lo que pueda revelarse en el programa.

En un giro inesperado, Pamela Franco declaró recientemente estar tranquila y en buenos términos con la relación de su ex, Christian Domínguez, y Karla Tarazona. Durante una entrevista, Franco enfatizó su única condición para aceptar a Tarazona.

"Si su papá tranquilo, trabajando, si está con la mujer que quiere estar, que lo esté. Si esa mujer la quiere a mi hija, bienvenida sea. Yo no me voy a hacer problema por eso, yo más bien agradecería a la persona que está con él si quiere a mi hija... si quieren a mi hija me tienen ganada a mí", expresó.