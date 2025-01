"Influenciar en Christian Cueva para que arregle su situación con los hijos porque a Pamela no le pasa nada", preguntó la periodista. "Yo en eso no puedo opinar nada porque los únicos que pueden decir lo que pasa o no en la realidad son las personas involucradas", afirmó.

"(Si Domínguez no te pasara, ¿no te sentirías indignada?) No, no. Lo que pasa es que Christian hasta el momento económicamente está pasando todo bien. Pero sabes qué pasa, no tengo por qué estar hablando del papá de mi hija. Es un buen padre", dijo la cantante.