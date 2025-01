Sin embargo, el futbolista no dudó en compartir el otro lado de la moneda, ese que pocas parejas se atreven a mostrar en redes sociales, y reconoció que, en su relación con la expareja de Jefferson Farfán, no todo es felicidad. "Yo tenía un carácter medio especial, medio jodido, por ahí chocábamos, nos decíamos cosas que en su momento después te pones a pensar y te arrepientes. Llegó un momento en el que acepté que la forma de ser de ella es así", dijo a Trome.

Esto provoca que la empresaria se muestre distante durante largas horas e incluso días. No obstante, él hace lo posible por manejar la situación y comprenderla, con el objetivo de, finalmente, resolver todo como la pareja madura que han aprendido a ser.

"Ella no entendía mucho antes, le duraba más, pero ahora sí entendió que pelear no nos va a hacer llegar a ningún acuerdo. Hablo con ella, le digo que me disculpe si me equivoqué y le señalo en lo que creo que se equivocó y tratamos de estar bien, más ahora que tenemos a mi hija", agregó.