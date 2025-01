Angie Arizaga dio un gran anuncio luego que Jota Benz confirmó ‘ya no están juntos’: "Gracias por todo”

Angie Arizaga y Jota Benz se encuentran en el ojo de la tormenta luego que la popular ‘Negrita’ saliera del Perú sin la compañía del padre de su hijo y él sorprendió con tremendo anuncio a sus seguidores sobre el estado de su relación. Luego de ello, la hija de Don Lucho no dudó en usar sus redes sociales para hacer una gran revelación. ¿Qué dijo?

"(Están especulando que tú y Angie no están) Efectivamente ya no estamos... Ya no estamos durmiendo porque Matteo se despertó", dijo con una fotografía de él.