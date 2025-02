Las blusas que marcarán tendencia esta primavera-verano serán las de ‘mesh’, un tejido ligero y transpirable con una estructura abierta que varía en nivel de transparencia. Gracias a su frescura, son ideales para los días de calor extremo y, además, representan una excelente alternativa si quieres romper con la estética pulcra y minimalista del estilo old money. Si buscas un look moderno, rápido y chic, esta prenda será tu mejor aliada.



Lo más fascinante de las blusas mesh es su versatilidad: pueden ser sensuales y sofisticadas a la vez, adaptándose a cualquier ocasión, ya sea casual o formal. Además, este tejido no se limita a un solo diseño. Existen opciones ajustadas, holgadas, con mangas abullonadas, corte péplum, inspiración victoriana y muchas más, por lo que siempre encontrarás una que se adapte a tu estilo.