La cantante Ruth Karina causó sensación en los Premios Cape Música 2025, donde no solo deslumbró con su impresionante cambio físico tras someterse a una cirugía de manga gástrica, sino también con su renovado estilo y look. Después de compartir fotos de su proceso postoperatorio en Instagram, la artista dejó a sus seguidores boquiabiertos con su nueva versión, que no solo destaca por su transformación física, sino también por su habilidad para lucir prendas sofisticadas y elegantes, adaptándose a la perfección a las tendencias actuales.



Su elección de un corte de cabello moderno y un tinte audaz también fue un tema de conversación, mostrando su audacia al seguir la moda del momento. En el evento, Ruth acaparó todas las miradas, demostrando que su cambio de imagen no solo fue un reflejo de su bienestar, sino también de su evolución en el mundo de la moda, dejándose ver como una artista con gran estilo y glamour.

Ruth Karina y su increíble cambio de look tras cirugía gástrica

Ruth Karina ha arrancado el 2025 con una nueva imagen que no ha pasado desapercibida. Después de someterse a la manga gástrica, la cantante no solo priorizó su salud, sino que también sorprendió a todos con su impresionante transformación. En la segunda edición de los Premios CapeMúsica 2025, la artista deslumbró con un vestido midi de falda asimétrica con un vibrante estampado floral que resaltó su renovada figura. Los tacones plateados de plataforma alta complementaron su look, añadiendo un toque de elegancia. Además, la cantante se unió a la tendencia del tinte de cabello con un color cobrizo brillante que realzó aún más su estilo chic y moderno. Con este cambio, Ruth Karina no solo celebra su bienestar, sino también su renovada presencia en el escenario de la moda.

Tip moda: como llevar las faldas acampandas con estilo