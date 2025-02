Shirley Arica vuelve a enamorar con su impecable sentido del estilo, esta vez apostando por los bikinis más trendy del verano 2025. Su personalidad vibrante y seguridad al vestir logran que cada elección de moda sea un acierto, y en esta ocasión, sus looks de playa no son la excepción. A través de su cuenta de Instagram, la modelo e influencer ha compartido más de tres opciones de trajes de baño que están arrasando esta temporada, incluyendo estampados audaces, tonos vibrantes y cortes modernos que realzan la silueta.



No es la primera vez que Shirley dicta cátedra de estilo, pues anteriormente nos ha mostrado cómo elevar un look con prendas básicas y faldas estratégicamente combinadas. Ahora, con su selección de bikinis, nos deja claro que lucir chic bajo el sol es cuestión de actitud y de elegir piezas en tendencia. Descubre aquí qué estilos predominan en sus días de playa y piscina.