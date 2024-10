Sully Sáenz , una destacada modelo y arquitecta peruana, ha llamado la atención en el ámbito de la moda gracias a su estilo vibrante y su habilidad para brillar en cualquier evento. Han sido diversas ocasiones donde se le ha visto a la modelo e influencer luciendo diversos estilos,evocado fielmente a su personalidad. Con cada look que usa, se evidencia que sigue las nuevas tendencias en la moda, combinando colores que se armonizan entre sí, logrando un efecto visual atractivo que resalta su estilo singular. En su última publicación, Sully no solo ha impresionado con su belleza, sino también con un estilo fresco y romántico que la caracteriza. A través de su cuenta de Instagram, la modelo ha cautivado a sus seguidores al compartir una fotografía en la que luce un majestuoso bikini enterizo al estilo de Barbie marcando tendencia esta primavera/verano .

Sully Sáenz ha captado la atención de los amantes de la moda con su reciente elección de un bikini enterizo minimalista de estilo Cut-Out elegante tono perla. Este diseño no solo resalta su figura, sino que también se alinea con las tendencias actuales que buscan la simplicidad y la sofisticación en la moda de playa.



Complementando su bikini, Sully optó por una salida de baño texturizada con detalles florales, una elección que refleja el espíritu bohemio que está resurgiendo en las colecciones de verano. Este estilo se caracteriza por su enfoque relajado y libre, ideal para días de sol. Además, añadió un sombrero tipo paja que acompañó su look no solo es funcional, protegiendo del sol, sino que también añade un elemento estilístico clave. Los accesorios como este son fundamentales para completar un atuendo playero, aportando tanto estilo como practicidad.