Yahaira Plasencia ha llamado la atención recientemente al incorporar un pareo como parte de su look para el videoclip de su nueva canción. Este look cautivador incluía una micro falda, que se ha convertido en una de las tendencias más populares del street style y las pasarelas en 2024. Para realzar el impacto visual de su conjunto, la cantante eligió unas botas altas plateadas al estilo de los años ochenta.



La combinación de colores y estilos en su total look es particularmente atractiva; el uso de un pareo medusa con más de tres colores demuestra una elección audaz que irradia coquetería y sensualidad. Además, la manera en que lo estilizó, transformándolo en un top, un collar y una correa, resalta su capacidad para innovar con prendas clásicas que nunca pasan de moda. Su peinado también complementó el conjunto, presentando un estilo fresco tipo sirena con suaves ondas, junto a un maquillaje natural con toques brillantes. Este look no solo destaca su sentido de la moda, sino que también pone de manifiesto la versatilidad del pareo como prenda.