Cielo Torres, la talentosa cantante peruana, continúa demostrando su conocimiento sobre las últimas tendencias en moda, buscando no solo sentirse cómoda y lucir bien, sino también expresar su personalidad a través de sus atuendos. En su reciente publicación en Instagram, la salsera impactó a sus seguidores al compartir una foto en la que se le ve luciendo un atrevido y majestuoso conjunto de dos piezas, dominado por lentejuelas de disco y cadenas.



Este look destaca por sus toques seductores, gracias al corte de la falda y al escote bajo del top. Además, la prenda se alinea con la tendencia actual de incorporar transparencias, ya que los medallones circulares que adornan el atuendo permiten que no esté completamente cubierto. Así, Cielo no solo resalta su estilo personal, sino que también se posiciona a la vanguardia de la moda contemporánea.