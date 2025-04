Uno de los primeros detalles que llamó la atención de los seguidores es que, a diferencia de semanas anteriores, Anthony Aranda ha dejado de compartir historias y videos bailando junto a Melissa Paredes. Ante esto, algunos usuarios le han preguntado en redes sociales por qué ya no publican contenido juntos, pero hasta el momento no han respondido.

Otro aspecto que ha despertado sospechas es que Melissa Paredes ya no luce su anillo de compromiso ni su aro de casada en sus redes sociales. Aunque en algunas ocasiones no los usa por motivos laborales, tampoco ha sido vista con ellos fuera de las grabaciones.

Además, el martes 1 de abril, la actriz celebró con sus amigos el final de la telenovela en la que trabajaba. En el evento, no solo apareció sin anillo, sino que su esposo no la acompañó. Horas después, Anthony Aranda fue visto en una discoteca, pero no compartió imágenes junto a Melissa.