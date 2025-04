Luego de que Melissa Klug revelara en El Valor de la Verdad que recibió una llamada de alguien llamado Diego, quien le informó sobre un supuesto ampay de Jesús Barco que sería difundido en Magaly TV La Firme, la conductora del programa no tardó en reaccionar.

Magaly Medina aclaró que en su equipo de trabajo no hay nadie con ese nombre y expresó su escepticismo ante la versión de Klug.

Durante su conversación con Beto Ortiz, Melissa Klug recordó el momento en que publicó un comunicado anunciando el fin de su relación con Jesús Barco, poco antes de que el ampay saliera a la luz. Sin embargo, el foco de atención terminó girando en torno a Christian Domínguez.

“Regreso de Estados Unidos y me contacta este chico Diego y me dice que tiene unas conversaciones y un video de que Jesús me había sido infiel y que lo iban a sacar en la noche en el programa. Yo me quedé en shock”, relató Klug, visiblemente afectada. “Le dije a Jesús: ‘¿Qué hiciste?’ y me pregunta: ‘¿Qué pasó?’ Le pedí el teléfono y él se puso nervioso. Me dijo: ‘No hay nada’. Le pregunté por la chica que me dijeron y él me pidió que le deje explicar, pero yo exploté”, agregó.

En ese momento, la influencer decidió emitir su comunicado. “Luego me contacto con Diego y le digo que quería las conversaciones y el video y él me decía que me iba a citar. Luego le dije que lo saque, que no le iba a comprar nada. Me decía que no lo filtraría porque no estaba autorizado. Luego me dijo: ‘No tengo nada’. Me dijo que solo le reaccionaba a ella y que el del video era el hermano”, contó en el programa.

Magaly Medina responde con dureza a Melissa Klug

Después de transmitir el fragmento en el que Melissa Klug sugería que la producción del programa intentó chantajearla, Magaly Medina cuestionó por qué no se comunicó directamente con su equipo para aclarar la situación. La conductora mostró incredulidad ante la versión de Klug y recordó que esta conoce perfectamente los números de su productor y de su jefe de informaciones.

Además, Medina reiteró que en su producción no hay nadie llamado Diego y que tampoco trabajó alguien con ese nombre en la época del ampay. También enfatizó que ninguno de sus colaboradores extorsiona a las personas, aunque en el pasado hubo quienes intentaron actuar de manera incorrecta y fueron retirados del equipo.

“A lo largo de tantos años sí los tuve, he tenido aprendices de delincuentes, de extorsionadores. A esos los he retirado de mi equipo en cuánto han sido descubiertos. De esos me deshice en su momento, y me seguiré deshaciendo. Ese Diego que la ha llamado a Melissa y que ella dice un programa de la noche, ¿cuál programa de la noche? Lo dice de manera falsa y adrede, porque ella tiene el teléfono de Patrick Llamo, mi productor. Tiene el teléfono de mi productor periodístico con quien habla por WhatsApp. Con esa consulta te hubiera evitado todo, no te inventes, pues”, afirmó Medina.

Asimismo, la periodista recordó que Melissa Klug ha contactado a la producción en otras oportunidades, por lo que insistió en que pudo haber aclarado cualquier duda llamando directamente. “Si tenía dudas, ¿por qué no llamó?”, expresó con molestia. También insinuó que la empresaria intentaba desviar la atención de lo que realmente sucedió con Jesús Barco y el motivo de su comunicado emitido horas antes del ampay.