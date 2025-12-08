Natalie Vértiz es el nuevo rostro de una reconocida marca de ropa

Natalie Vértiz acompaña esta nueva etapa como el nuevo rostro de la popular marca de ropa que tiene la propuesta moderna, versátil y con espíritu joven.

Natalie Vértiz sigue trabajando, pese a los rumores que la han mencionado en las últimas semanas.

La reconocida marca Marquis, inicia una nueva etapa con una propuesta renovada que refleja su evolución. Esta identidad más moderna y versátil, reafirma su compromiso con la mujer contemporánea que se atreve a disfrutar y experimentar con su estilo.

En este relanzamiento, Natalie Vértiz se convierte en el nuevo rostro de la marca, representando a la mujer actual: segura, multifacética y que vive cada momento con actitud. Su estilo natural y su trayectoria la convierten en el rostro ideal para esta nueva era de la marca.

Este cambio, trae consigo una identidad más fresca y cercana, donde la moda se vive como una forma de atreverse y expresar el estilo personal con libertad. Con prendas de calidad, siluetas atemporales y detalles actuales, la marca busca acompañar a las mujeres en su día a día, ofreciendo estilo y comodidad con propósito.

“Evolucionamos porque la forma en que nos conectamos, nos expresamos y nos vestimos también está cambiando. Esta renovación con la marca es una propuesta de valor que integra moda y diseño, pensada para acercarnos a una generación que vive el presente con espontaneidad y propósito”, comentó Zina Aramburu, gerente comercial de blandos en Ripley.

La elección de Natalie Vértiz como imagen de esta nueva etapa refuerza el espíritu de la marca: versátil y auténtica. Su presencia transmite el mensaje de una mujer moderna, que encuentra un aliado natural para cada momento de su vida.

“La marca apuesta por un nuevo estilo y forma de vestir más moderna, que se adapta al ritmo de las mujeres de hoy. Creo que la moda debe inspirarnos a sentirnos cómodas con quienes somos”, comentó Natalie Vértiz.