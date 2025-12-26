Con el cronograma oficial de pagos para los trabajadores del sector público ya definido, los empleados cuentan ahora con información precisa sobre la fecha en que se entregará el bono destinado a los gastos escolares.

El bono por escolaridad de S/400 se otorga en enero a los trabajadores del sector público. Aunque este beneficio ya estaba contemplado en el Presupuesto Público aprobado para 2026, ahora se conocen las fechas exactas en que se efectuará el pago.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó los días en que se abonarán las remuneraciones de los trabajadores públicos a través del Banco de la Nación. Estas mismas fechas aplican para los S/400 por escolaridad, ya que este monto se incluirá dentro de esas planillas. Los beneficiarios de este pago son:

Funcionarios y servidores nombrados o contratados bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276, la Ley Nº 29944 y la Ley Nº 30512.

Docentes universitarios mencionados en la Ley Nº 30220.

Personal de salud según el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1153.

Obreros permanentes y eventuales del sector público.

Personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.

Pensionistas de derecho propio a cargo del Estado incluidos en los regímenes de la Ley Nº 15117, los Decretos Leyes Nº 19846 y Nº 20530, el Decreto Supremo Nº 051-88-PCM, la Ley Nº 28091 y el Decreto Legislativo Nº 1133.

Entidades públicas con personal bajo régimen laboral de la actividad privada, salvo que, por disposición legal, entreguen un monto diferente al señalado.

Fechas de pago del bono por escolaridad

Para la mayoría de trabajadores, la bonificación se abonará en enero, aunque algunos casos específicos reciben el pago en junio. Las fechas según cada entidad pública son:

Miércoles 21 de enero: Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas.

Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas. Jueves 22 de enero: Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores.

Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores. Viernes 23 de enero: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Lunes 26 de enero: Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional.