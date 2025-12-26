Según las estimaciones, en una primera opción es la ingeniería en inteligencia artificial y aprendizaje automático.

10 profesiones que debes estudiar en 2026 porque tendrán mucho trabajo

Si estás pensando en comenzar estudios universitarios en 2026, la inteligencia artificial puede servir como una guía para identificar carreras alineadas con tendencias globales como la automatización, la transición hacia energías limpias, la salud digital y la protección cibernética.

Entre las alternativas con mayor proyección destaca la ingeniería en inteligencia artificial y machine learning.

De acuerdo con ChatGPT, la automatización continuará expandiéndose y las compañías demandarán profesionales capaces de crear, entrenar y monitorear sistemas de IA, posicionándose como una de las especialidades con mayor demanda a nivel internacional.

La ingeniería de prompts también atraviesa una etapa de crecimiento acelerado, impulsada por la rápida adopción de soluciones de inteligencia artificial en la región, señaló Patricio Espinosa, gerente general para el norte de Sudamérica en IBM.

Esta evolución queda reflejada en el informe CEO Study de IBM, elaborado a partir de encuestas realizadas a más de 2.000 ejecutivos de 24 industrias en todo el mundo.

El estudio indica que el 50% de los CEO en América Latina planea incorporar talento en 2025 para roles vinculados con inteligencia artificial, muchos de ellos inexistentes el año previo. Surgen nuevos perfiles profesionales a un ritmo sin precedentes, en respuesta a las demandas del ecosistema tecnológico.

¿Qué otras carreras universitarias estudiar en 2026?

Además, la inteligencia artificial sugiere considerar las siguientes opciones profesionales para 2026:

Ciencia de datos y analítica

Las empresas dependen cada vez más del análisis predictivo para sustentar sus decisiones. El dominio de datos, estadística y programación abre oportunidades laborales en múltiples sectores.

“El análisis de datos ayuda a las empresas a obtener una mayor visibilidad y un conocimiento más profundo de sus procesos y servicios”, explica Amazon Web Services.

Ciberseguridad

La creciente digitalización y el incremento de ataques informáticos convierten a esta especialidad en un perfil clave, con una marcada escasez de profesionales.

Ingeniería de Software (con énfasis en nube y arquitecturas distribuidas)

El desarrollo de software sigue siendo fundamental, especialmente en áreas como cloud computing, microservicios y DevOps.

Biotecnología y bioingeniería

El avance hacia la medicina personalizada, las terapias génicas y la innovación agrícola impulsará una fuerte demanda en laboratorios, startups y el sector salud.

Prueba de ello es que Bill Gates invierte importantes recursos en biotecnología a través de la Fundación Bill y Melinda Gates y su empresa Cascade Investment, con foco en el desarrollo agrícola, la erradicación de enfermedades mediante el control de mosquitos con bacterias y la creación de nuevas terapias médicas.

Energías renovables e ingeniería ambiental

Los especialistas en energía solar, eólica, hidrógeno verde y eficiencia energética serán fundamentales en los próximos años.

Medicina y enfermería (con habilidades digitales)

El sector salud mantiene su relevancia y se fortalece con la telemedicina, la inteligencia artificial aplicada al diagnóstico y los dispositivos inteligentes.

Psicología con especialización en comportamiento digital

El impacto de la tecnología en la salud mental generará una mayor demanda de profesionales enfocados en adicciones digitales, bienestar y neurociencia.

Para Mireia Cabero, profesora colaboradora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universitat Oberta de Catalunya, la inteligencia artificial puede transformarse en un recurso valioso para la psicología, siempre que se acompañe de evaluaciones continuas que aseguren su fiabilidad, precisión diagnóstica y capacidad analítica.

“Existe una demanda creciente de apoyo psicológico y psicoterapéutico que seguirá aumentando; el sector necesita más profesionales”, afirmó Cabero.

Entre los usos más relevantes de esta tecnología, la especialista destaca aquellos que pueden reducir la presión sobre el sistema público de salud, actualmente saturado y limitado a ofrecer consultas con largos intervalos.

Diseño de Experiencia de Usuario (UX/UI)

A medida que las soluciones tecnológicas se vuelven más complejas, las empresas requieren diseñadores capaces de crear productos más intuitivos y centrados en las personas.