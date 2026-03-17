Conocido influencer muere a los 26 años por infarto horas después de publicar su último video: Fans devastadosÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El mundo de las redes sociales está conmocionado tras la muerte del influencer y comediante indio Arun Tupe, quien falleció a los 26 años pocas horas después de publicar su último video. Según los primeros informes, el creador de contenido murió en su domicilio en Maharashtra, India, antes de recibir atención médica. La noticia, confirmada por su familia, ha causado gran impacto entre sus seguidores, especialmente porque horas antes había compartido un video manteniendo su característico humor.
LEE MÁS: Querido conductor de TV muere sorpresivamente tras despedirse de su público en su último programa
¿Qué se sabe sobre la muerte del influencer?
De acuerdo con personas cercanas al influencer, el comediante falleció de manera repentina debido a un infarto fulminante. Vinod Patil, amigo cercano, confirmó públicamente que el joven perdió la vida tras un ataque cardíaco severo. Hasta ahora no se han revelado más detalles sobre posibles problemas de salud previos.
La situación causó gran impacto entre sus seguidores, especialmente porque horas antes Tupe había compartido un video en el que aparecía sonriente y sin señales de malestar. La coincidencia entre la publicación del contenido y su fallecimiento hizo que la noticia conmocionara aún más a sus fans, quienes lamentan profundamente su repentina partida.
PUEDES VER: Fallece conocido exchico reality a los 27 años tras luchar contra la depresión y su madre envía mensaje: "No puedo creer esto"
¿Cuál fue el último video del influencer y comediante indio?
Publicado en su cuenta de Instagram, el influencer compartió un reel que sería el último para sus seguidores. En él, fiel a su estilo, imitaba a un dron profesional de fotografía, generando risas entre su audiencia. Tras darse a conocer su repentina muerte, el video se llenó de emojis de flores, corazones rotos y mensajes de 'descansa en paz', mostrando el dolor y cariño de sus fans.
¿Quién era Arun Tupe?
Arun Tupe era un creador de contenido reconocido por sus videos de comedia y sketches, con más de 216 mil seguidores en Instagram. Su popularidad se debía a su estilo auténtico y su habilidad para convertir situaciones cotidianas en momentos humorísticos. Su lema, 'Nada más me gusta hacerte reír', resumía su esencia y le permitió construir una comunidad fiel. Tras su fallecimiento, decenas de usuarios y creadores de contenido expresaron condolencias y apoyo a su familia.