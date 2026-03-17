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Conocido influencer muere a los 26 años por infarto horas después de publicar su último video: Fans devastados

Conocido influencer de comedia falleció a los 26 años; su repentina muerte conmociona a fans y seguidores. Esto es lo que se sabe.

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    Conocido influencer muere a los 26 años por infarto horas después de publicar su último video: Fans devastados
    Encuentran fallecido en su casa a famoso influencer; horas antes había publicado contenido.
    Conocido influencer muere a los 26 años por infarto horas después de publicar su último video: Fans devastados

    El mundo de las redes sociales está conmocionado tras la muerte del influencer y comediante indio Arun Tupe, quien falleció a los 26 años pocas horas después de publicar su último video. Según los primeros informes, el creador de contenido murió en su domicilio en Maharashtra, India, antes de recibir atención médica. La noticia, confirmada por su familia, ha causado gran impacto entre sus seguidores, especialmente porque horas antes había compartido un video manteniendo su característico humor.

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    ¿Qué se sabe sobre la muerte del influencer?

    De acuerdo con personas cercanas al influencer, el comediante falleció de manera repentina debido a un infarto fulminante. Vinod Patil, amigo cercano, confirmó públicamente que el joven perdió la vida tras un ataque cardíaco severo. Hasta ahora no se han revelado más detalles sobre posibles problemas de salud previos.

    Encuentran sin vida en su casa a famoso influencer; horas antes había publicado contenido.
    Encuentran sin vida en su casa a famoso influencer; horas antes había publicado contenido.

    La situación causó gran impacto entre sus seguidores, especialmente porque horas antes Tupe había compartido un video en el que aparecía sonriente y sin señales de malestar. La coincidencia entre la publicación del contenido y su fallecimiento hizo que la noticia conmocionara aún más a sus fans, quienes lamentan profundamente su repentina partida.

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    ¿Cuál fue el último video del influencer y comediante indio?

    Publicado en su cuenta de Instagram, el influencer compartió un reel que sería el último para sus seguidores. En él, fiel a su estilo, imitaba a un dron profesional de fotografía, generando risas entre su audiencia. Tras darse a conocer su repentina muerte, el video se llenó de emojis de flores, corazones rotos y mensajes de 'descansa en paz', mostrando el dolor y cariño de sus fans.

    Encuentran sin vida en su casa a famoso influencer; horas antes había publicado contenido.
    Encuentran sin vida en su casa a famoso influencer; horas antes había publicado contenido.

    ¿Quién era Arun Tupe?

    Arun Tupe era un creador de contenido reconocido por sus videos de comedia y sketches, con más de 216 mil seguidores en Instagram. Su popularidad se debía a su estilo auténtico y su habilidad para convertir situaciones cotidianas en momentos humorísticos. Su lema, 'Nada más me gusta hacerte reír', resumía su esencia y le permitió construir una comunidad fiel. Tras su fallecimiento, decenas de usuarios y creadores de contenido expresaron condolencias y apoyo a su familia.

    SOBRE EL AUTOR:
    Conocido influencer muere a los 26 años por infarto horas después de publicar su último video: Fans devastados
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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