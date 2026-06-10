María Pía NO DUDA en lanzar un ultimátum a Gustavo tras saber que no se divorciará de Maju: “La paciencia es limitada”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
María Pía Vallejos decidió responder públicamente sobre el vínculo que mantiene con Gustavo Salcedo, luego de que el abogado del empresario y de Maju Mantilla señalara que no existe intención de iniciar un proceso de divorcio. La veterinaria conversó con 'Amor y fuego' y dejó claro que, aunque comparte momentos con Salcedo, no considera que exista una relación formal.
Sus declaraciones llamaron la atención porque, además de aclarar su situación actual, dejaron entrever que no está dispuesta a permanecer indefinidamente en un escenario sentimental sin definiciones.
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María Pía Vallejos aclara cómo está su vínculo con Gustavo Salcedo
Durante la entrevista, Vallejos aseguró que la situación no ha cambiado y evitó responsabilizarse por las versiones que circulan alrededor de ella y del empresario. “La situación sigue tal cual. Si alguien quiere confundir o hablar cosas diferentes, ya escapa de mis manos”, expresó ante las cámaras.
La joven también remarcó que no busca controlar las decisiones de Gustavo Salcedo, pero sí espera claridad sobre el panorama personal que lo rodea. “Gustavo es libre de hacer lo que quiera, jamás lo voy a limitar en algo. Lo único que él sabe que yo quiero es que las cosas estén claras... pero las cosas con él están bien, yo estoy tranquila también, no es nada oficial, simplemente nos vemos y compartimos momentos juntos, no es una relación”, indicó.
Aunque confirmó que el empresario tuvo un detalle especial con ella por su cumpleaños, prefirió no profundizar en ello y dejó que sea él quien responda sobre los asuntos de su vida privada.
María Pía pone límites y habla del divorcio de Gustavo Salcedo
En otro momento de la conversación, Vallejos fue directa al señalar que no desea formar parte de una situación que no esté completamente resuelta. Por ello, reconoció que espera una separación definitiva antes de dar cualquier paso más serio.
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“Obviamente tiene que haber una separación real... (¿estás esperando el divorcio definitivo?) Sí, o sea yo no voy a estar metida en una separación y él lo sabe y lo hemos conversado bastante”, manifestó.
Finalmente, María Pía dejó una frase que fue interpretada como un mensaje claro para Salcedo. “Cuando uno quiere se nota y la paciencia es limitada, si es que la situación hipotéticamente continúa de una manera que sí que no, llega a aburrir y tampoco es lo que quiero para mi vida... sé lo que merezco, sé lo que valgo”, concluyó.
Con estas palabras, la veterinaria marcó distancia de cualquier especulación y dejó en claro que priorizará su tranquilidad antes de involucrarse en una historia sin definiciones concretas.