En un contexto de especulaciones sobre un posible romance con Paloma Fiuza, Mario Hart sorprendió al aclarar el estado de su matrimonio con Korina Rivadeneira.

Mario Hart reaparece con Paloma Fiuza y REVELÓ que pasó realmente con su matrimonio con Korina Rivadeneira. | Composición Wapa

Mario Hart reaparece con Paloma Fiuza y REVELÓ que pasó realmente con su matrimonio con Korina Rivadeneira. | Composición Wapa

Mario Hart y Paloma Fiuza aparecieron en 'Arriba mi gente' mientras circulaban rumores sobre un romance y la posible separación de Hart de la modelo venezolana Korina Rivadeneira, madre de sus hijos. La interacción entre los exintegrantes de 'Combate', junto a Zumba y Micheille Soifer, destacó por su evidente química.

Después del programa, Hart fue entrevistado y sorprendió a Fiuza y Soifer al hablar abiertamente sobre su relación con Rivadeneira. Con claridad, afirmó que su matrimonio había sido anulado hace tiempo, lo que reavivó las dudas sobre su situación sentimental y abrió nuevas preguntas sobre su vida personal.

Mario Hart aclara situación matrimonial con Korina Rivadeneira

En la entrevista, se comentó sobre una polémica foto compartida previamente por Zumba, donde Hart y Paloma Fiuza aparecían juntos. Al preguntarle a la modelo brasileña si le incomodó, ella lo negó: “No hay problema. Somos amigos”, aseguró.

La reportera del programa preguntó directamente a Hart sobre su estado civil y le consultó si seguía casado. El piloto, tras un momento de reflexión, contestó con seguridad: “Mi matrimonio fue anulado hace tiempo”. La respuesta dejó atónitas a Fiuza y Micheille Soifer.

Frente a la insistencia de la periodista sobre su soltería, el cantante peruano confirmó: “Sí, ya lo dijimos: fue anulado hace como dos años, más o menos”.