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Mario Hart reaparece con Paloma Fiuza y REVELÓ que pasó realmente con su matrimonio con Korina Rivadeneira

En un contexto de especulaciones sobre un posible romance con Paloma Fiuza, Mario Hart sorprendió al aclarar el estado de su matrimonio con Korina Rivadeneira.

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    Mario Hart reaparece con Paloma Fiuza y REVELÓ que pasó realmente con su matrimonio con Korina Rivadeneira
    Mario Hart reaparece con Paloma Fiuza y REVELÓ que pasó realmente con su matrimonio con Korina Rivadeneira. | Composición Wapa
    Mario Hart reaparece con Paloma Fiuza y REVELÓ que pasó realmente con su matrimonio con Korina Rivadeneira

    Mario Hart y Paloma Fiuza aparecieron en 'Arriba mi gente' mientras circulaban rumores sobre un romance y la posible separación de Hart de la modelo venezolana Korina Rivadeneira, madre de sus hijos. La interacción entre los exintegrantes de 'Combate', junto a Zumba y Micheille Soifer, destacó por su evidente química.

    Después del programa, Hart fue entrevistado y sorprendió a Fiuza y Soifer al hablar abiertamente sobre su relación con Rivadeneira. Con claridad, afirmó que su matrimonio había sido anulado hace tiempo, lo que reavivó las dudas sobre su situación sentimental y abrió nuevas preguntas sobre su vida personal.

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    Mario Hart aclara situación matrimonial con Korina Rivadeneira

    En la entrevista, se comentó sobre una polémica foto compartida previamente por Zumba, donde Hart y Paloma Fiuza aparecían juntos. Al preguntarle a la modelo brasileña si le incomodó, ella lo negó: “No hay problema. Somos amigos”, aseguró.

    La reportera del programa preguntó directamente a Hart sobre su estado civil y le consultó si seguía casado. El piloto, tras un momento de reflexión, contestó con seguridad: “Mi matrimonio fue anulado hace tiempo”. La respuesta dejó atónitas a Fiuza y Micheille Soifer.

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    Frente a la insistencia de la periodista sobre su soltería, el cantante peruano confirmó: “Sí, ya lo dijimos: fue anulado hace como dos años, más o menos”.

    Hart enfatizó que, independientemente de su vida personal, mantiene contacto frecuente con Korina Rivadeneira por sus hijos. “Las coordinaciones siempre existirán. (Ella es tu apoyo y tú el de ella). Será así siempre. Tenemos que colaborar en su crianza”, declaró.

    SOBRE EL AUTOR:
    Mario Hart reaparece con Paloma Fiuza y REVELÓ que pasó realmente con su matrimonio con Korina Rivadeneira
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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