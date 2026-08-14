¡ESCÁNDALO! Organización Miss Perú LE QUITA la corona a Luren Márquez, su reina 2026, a pocos meses del Miss Universo

La Organización Miss Perú sorprendió al anunciar que Luren Márquez deja de ser Miss Perú 2026 y ya no representará al país en Miss Universo. ¿Quién ocupará su lugar?

Una inesperada noticia remeció al mundo de los certámenes de belleza luego de que la Organización Miss Perú anunciara un importante cambio en su representación internacional. La decisión involucra directamente a la actual reina peruana, Luren Márquez y ocurre cuando faltan apenas unos meses para la competencia mundial. ¿Qué ocurrió y quién ocupará ahora su lugar? Aquí te contamos todos los detalles.

¿Qué decisión tomó Miss Perú sobre Luren Márquez y por qué?

La Organización Miss Perú comunicó oficialmente que Luren Márquez dejó de ser Miss Perú 2026, por lo que tampoco continuará como representante nacional en Miss Universo 2026, certamen que tendrá como sede Puerto Rico.

Miss Perú comunica salida de Luren Márquez del reinado

El anuncio fue difundido este jueves mediante las plataformas oficiales de la organización y generó sorpresa entre quienes seguían el proceso de preparación de la joven rumbo a la competencia internacional.

A través de un breve comunicado, la institución confirmó que quedó anulada la representación de Márquez en el concurso mundial. Sin embargo, no se precisó cuál fue el motivo concreto que llevó a retirar su título.

La organización únicamente adelantó que próximamente se conocerá a la persona que asumirá la responsabilidad de representar al Perú en la próxima edición de Miss Universo.

“En los próximos días daremos más información sobre quién representará al Perú en Miss Universo”, explicó la organización en su comunicado.

De esta manera, Luren Márquez queda fuera de la competencia internacional y se abre la expectativa por conocer quién será designada como la nueva candidata peruana.

¿Quién reemplazará a Luren Márquez en Miss Universo 2026?

Por ahora, la Organización Miss Perú no ha revelado el nombre de la nueva representante nacional. La institución pidió a sus seguidores mantenerse atentos a sus próximos anuncios mientras se define quién ocupará el puesto que deja Márquez.

El cambio se produce a aproximadamente tres meses de la realización del certamen internacional, por lo que la nueva reina tendrá que asumir en poco tiempo las actividades, compromisos y preparación necesarios para competir en un escenario de alcance mundial.

La decisión también resulta llamativa porque Luren Márquez había continuado mostrando públicamente su compromiso con su participación en el concurso. De hecho, apenas dos días antes del anuncio, la modelo compartió un video en el que hablaba sobre su labor social vinculada al certamen.

Miss Perú no revela el motivo de la salida de Luren Márquez

Uno de los puntos que más interrogantes genera tras el comunicado es que la organización no explicó las razones detrás del retiro de la corona.

El documento difundido en redes sociales se limita a confirmar que Márquez ya no posee el título de Miss Perú 2026 y que su representación en Miss Universo quedó sin efecto. Tampoco se indicó si la medida estaría relacionada con algún asunto administrativo, personal o de otra índole.

Luren Márquez era la representante de Perú este 2026