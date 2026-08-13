Korina Rivadeneira decide congelar sus óvulos tras separarse de Mario Hart: "Siempre he soñado con más hijos"

Korina Rivadeneira, excompañera de Mario Hart, ha decidido comenzar a congelar sus óvulos para mantener abierta la posibilidad de ser madre otra vez. A sus 34 años, la influencer venezolana explicó su anhelo de construir una familia numerosa, y su decisión busca evitar futuros arrepentimientos.

La actriz expresó su intención de ampliar su familia en el futuro. Por ello, considera importante tener una opción que permita hacer realidad este deseo. "Siempre he querido más hijos, pero ahora no es el momento adecuado. Un tercer hijo no es viable en este momento, aunque más adelante me gustaría", mencionó la modelo.

Korina Rivadeneira comparte sus razones para congelar óvulos

Durante una charla con el especialista en fertilidad Luis Noriega Hoces, Korina explicó que su principal razón es no descartar la posibilidad de tener más hijos en el futuro. "No quiero lamentarlo después, así que deseo asegurarme de que haya óvulos sanos por si decido tener más hijos", afirmó.

Esta decisión viene luego de su separación de Mario Hart, con quien tiene dos hijos. A pesar del fin de la relación, la exmiembro de 'Esto es guerra' mantiene su deseo de volver a ser madre y ha optado por este procedimiento para conservar esa oportunidad. "Siempre he querido una familia grande, por eso tengo estas ansias y no quiero lamentar no congelar óvulos para que más adelante se pueda lograr exitosamente sin riesgos", expresó.

¿Cómo será el proceso de congelación de óvulos para Korina Rivadeneira?

En la entrevista, Korina también preguntó al especialista sobre los pasos necesarios para congelar sus óvulos. Luis Noriega Hoces indicó que primero debe someterse a exámenes de sangre para evaluar su estado y corregir cualquier problema antes de comenzar. "Es un proceso simple. Te realizamos algunas pruebas hormonales y, si hace falta corregir algo mínimo, iniciamos con medicamentos subcutáneos durante 8 o 9 días", detalló.