¿Quién es Eric García Vilca y cómo convenció a joven actriz para el presunto casting en su departamento?

Eric García Vilca , separado de Del Barrio Producciones tras ser denunciado por una joven actriz que accedió a un casting cuestionado. ¿Cómo ganó su confianza?

Eric García Vilca pasó de colaborar con Del Barrio Producciones a convertirse en el centro de atención tras la denuncia de una joven actriz. Patricia Villarreal, buscando avanzar en su carrera actoral, aceptó un supuesto casting privado en su residencia después de conocerlo durante las grabaciones de 'Señora del destino' y mantener contacto vía Instagram.

¿Cómo logró Eric García Vilca que la joven confiara en él para realizar el casting en su domicilio? El programa Magaly TV, la firme dio a conocer la acusación y mostró imágenes de vigilancia del encuentro. Al publicarse el caso, García Vilca fue desvinculado de la productora de Michelle Alexander.

¿Quién es Eric García Vilca y cuál es su relación con Patricia Villarreal?

En Instagram, Eric García Vilca se presentaba como director de Del Barrio Producciones, el equipo detrás de diversas telenovelas para América TV. Además de su labor detrás de cámaras, participó como actor en varias producciones de la misma empresa.

Su vínculo con Patricia Villarreal comenzó durante el rodaje de 'Señora del destino'. La joven fue extra y García Vilca la dirigió. Tras coincidir en esta producción, ambos se siguieron en Instagram y él le solicitó su número, manteniendo conversaciones por varios días.

Según Patricia, acordaron realizar un casting en el departamento de García Vilca. La joven, quien participó en un taller de Del Barrio Producciones como parte de su formación actoral, vio la propuesta como una oportunidad para acercarse a su meta profesional.

Eric García Vilca. Foto: Latina/ATV

¿Qué pasó en el supuesto casting privado?

Las imágenes transmitidas muestran a García Vilca diciéndole a Patricia "Te veo potencial" mientras ella posa en bikini. La joven, concentrada en conseguir una oportunidad profesional, contesta: "Me avisas (para un casting), no seas malo".

A continuación, según 'Magaly TV, la firme', el extrabajador le propuso grabar ciertas escenas con él. "Es el video que quería grabar contigo para saber cuánto me das", se le escucha decir, describiendo lo que quería registrar. Según el relato de la joven, ella rechazó realizar esas escenas.