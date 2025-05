"Hoy no empezamos de una forma feliz sino de una forma muy triste (...) Una noticia que nos sorprendió, el sensible fallecimiento de José Lara, ha trabajado con nosotros en el programa y en varias producciones de Pro TV, ‘Habacilar’, ‘Esto es guerra’, ‘En boca de todos’ (...) y la verdad es que nos sentimos muy tristes por su partida, las más sentidas condolencias a su familia, esposa", dijo muy afectada.

"Yo conversé con él la semana pasada y no lo sentía muy bien que digamos pero no sabía que estaba tan mal. Hemos compartido años juntos, en 'Bienvenida la tarde' también, en 'Lima Limón', ventipico de años (...) Aquí conversábamos todos los días y me mandan un mensaje, cuando recibo a esa hora me asusto y era el mensaje de su hija y me puse muy mal porque yo siempre lo quise", comentó profundamente afectado.