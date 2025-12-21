Pamela Franco se emocionó al confesar su amor por Christian Cueva en 'Esta Noche', revelando la profunda conexión que comparten.

La más reciente edición de 'Esta Noche' estuvo marcada por una confesión que no pasó desapercibida. Pamela Franco se mostró vulnerable al hablar de su relación con Christian Cueva. La cantante dejó al descubierto la profundidad de sus sentimientos por Christian Cueva y no logró contener las lágrimas mientras hablaba de la conexión que los une ¿incluso cuando estaba con Christian Domínguez?

Pamela Franco confiesa su amor por Christian Cueva

Pamela Franco protagonizó uno de los momentos más intensos de la última edición de ‘Esta Noche’, al abrir su corazón y expresar públicamente sus sentimientos hacia Christian Cueva. La cantante no pudo contener la emoción y terminó visiblemente afectada durante su intervención en el programa.

Ante la mirada del futbolista y la conducción de la Chola Chabuca, la intérprete aseguró que la conexión que mantiene con el ‘Aladino’ trasciende las palabras y se manifiesta de manera natural en cada gesto y encuentro.

“Sería imposible describirlo y la gente puede decir muchas cosas. Yo estoy segura de que él se da cuenta y siente lo que yo siento por él cuando lo miro, lo toco, le hablo”, expresó Franco, dejando ver la intensidad del vínculo que los une.

La escena alcanzó su punto más conmovedor cuando la artista se quebró emocionalmente y, entre lágrimas, reafirmó que su amor va más allá de las declaraciones verbales. “Y en cada momento que hemos pasado, yo sé que más que decirle te amo, cuando lo miro expreso todo”, agregó, sellando uno de los pasajes más comentados de la noche.

Christian Cueva habla de lo que le atrae de Pamela Franco

Christian Cueva también tomó la palabra para referirse a lo que lo une sentimentalmente a Pamela Franco y no escatimó en elogios hacia la cantante. El futbolista destacó aspectos personales que, según dijo, fueron determinantes para que se enamorara, resaltando valores que van más allá de lo superficial. Para él, su presencia en su vida tiene un significado especial y espiritual, el cual considera una señal clara del destino.

“Sé el noble corazón que ella tiene, la mujer que es. Sé de qué familia viene y sé por qué Dios me la mandó a mi vida. Y esos detalles dice mucho de lo que sentimos”, expresó con convicción.

El popular ‘Aladino’ agregó que uno de los puntos que más valora en su relación es la forma en que ambos enfrentan los errores y las dificultades. Según explicó, lejos de reproches, existe un diálogo constante que fortalece el vínculo y los mantiene alineados en sus decisiones.