Pamela López sorprendió con sus mensajes en medio de las románticas confesiones que se hicieron Christian Cueva y Pamela Franco en el programa 'Esta noche'.

Pamela López tiene inesperada reacción ante declaración de amor de Cueva y Pamela Franco | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram

Pamela López tiene inesperada reacción ante declaración de amor de Cueva y Pamela Franco | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram

Las redes sociales estallaron luego de que Pamela López difundiera una serie de mensajes que muchos vincularon con la actual relación de Christian Cueva. La reacción surgió tras las expresiones románticas del futbolista hacia Pamela Franco. Aunque no mencionó nombres, sus publicaciones no pasaron desapercibidas. ¿Qué dijo?

Pamela López reacciona a amorosas declaraciones de Cueva y Pamela Franco

Pamela López volvió a generar revuelo en redes sociales tras publicar una serie de mensajes que muchos interpretaron como una clara alusión a Christian Cueva. Desde sus historias de Instagram, la madre de sus hijos compartió reflexiones de tono duro que aparecieron poco después de que el futbolista ofreciera nuevas disculpas públicas a su actual pareja, Pamela Franco, hecho que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

Uno de los textos difundidos fue especialmente contundente y describía una serie de rasgos negativos asociados a una figura específica, lo que avivó las especulaciones sobre el destinatario del mensaje.

"Egoísta, manipulador, mentiroso, hedonista, infiel, libertino, desleal, interesado, colérico, impulsivo, maltratador, abusivo... ¿Te suena familiar? Esa es la esencia del psicópata narcisista y no cambiará jamás. Solo cambiará la máscara que use ante la sociedad y sus nuevas víctimas", se leía en la publicación.

Lejos de quedarse ahí, Pamela López compartió una segunda reflexión con un marcado tinte espiritual, que algunos usuarios también vincularon al entorno del futbolista y a su actual relación sentimental.

"Tu boca puede engañar a muchos... pero tu mente no engaña a Dios. Reflexión: Jesús no solo escucha lo que dices, él discierne lo que piensas. Puedes parecer correcto por fuera, pero si tus pensamientos están torcidos, el cielo lo sabe. No basta con tener buenas intenciones, hay que tener pensamientos alineados con el Espíritu", se puede detallar en la imagen.