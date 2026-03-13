Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Senamhi ALERTA que lluvias de moderada a FUERTE INTENSIDAD no se detendrán por 45 días

Gobierno anuncia que se reinició el suministro de gas tras la reparación del ducto: conoce AQUÍ quiénes podrán abastecerse

El mandatario indicó que la contingencia en el ducto de gas de Camisea ya fue atendida y superada en su totalidad. Conoce todos los detalles aquí.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Gobierno anuncia que se reinició el suministro de gas tras la reparación del ducto: conoce AQUÍ quiénes podrán abastecerse
    Gobierno anuncia que se reinició el suministro del gas natural tras reparación total del ducto de Camisea. | Composición Wapa
    Gobierno anuncia que se reinició el suministro de gas tras la reparación del ducto: conoce AQUÍ quiénes podrán abastecerse

    El presidente de la República, José María Balcázar, anunció este sábado 14 de marzo que la reparación del ducto de Camisea en Megantoni, Cusco, ya fue completada. Con esto, se ha reiniciado el transporte de gas natural, asegurando el suministro para todos los sectores del país. La medida busca garantizar la normalidad en el abastecimiento y minimizar los efectos de la contingencia que afectó a diversas regiones.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ONPE reasigna LOCALES de votación a 33 MIL electores: Conoce AQUÍ si tu mesa fue modificada

    Presidente Balcázar anuncia que se reinició el suministro de gas natural

    En conferencia de prensa desde la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el presidente José María Balcázar informó que la contingencia registrada la noche del jueves 12 de marzo en el ducto de gas, en el punto KP 43 del distrito cusqueño de Megantoni, “fue atendida y superada en su totalidad” y que los ductos de transporte y de líquidos “se encuentran completamente reparados y plenamente operativos”.

    El mandatario añadió que a las 6 a. m. del viernes 13 de marzo se reinició el transporte de gas natural de manera integral. “Mañana sábado se tendrá completamente restablecido el suministro de distribución de gas para todos. Quiero elevar en particular la comprensión ciudadana que, al racionalizar muy a su pesar el uso de gas nos ha dado el tiempo y la tranquilidad para permitir atender (la contingencia) con prontitud y celeridad”, anotó Balcázar.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Sedapal confirma MASIVO CORTE DE SERVICIO DE AGUA del 12 al 18 de marzo: conoce AQUÍ los 52 sectores afectados

    Distribución de gas iniciará de manera gradual

    • El mandatario detalló cómo se llevará a cabo la distribución paulatinamente.
    • Se comenzará con el sector Transporte, enfocándose en taxistas y 900 pequeños industriales.
    • Además, señaló que el suministro de gas en los grifos se restablecerá de manera “gradual”.

    Por su parte, la titular de la PCM, Denisse Miralles, señaló que, una vez superada la emergencia del gas natural, es necesario analizar “con criterio técnico” las opciones que “permitan fortalecer la seguridad energética del país”, así como “reducir las vulnerabilidades y contar con un sistema cada vez más resiliente y confiable”.

    SOBRE EL AUTOR:
    Gobierno anuncia que se reinició el suministro de gas tras la reparación del ducto: conoce AQUÍ quiénes podrán abastecerse
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    ONPE reasigna LOCALES de votación a 33 MIL electores: Conoce AQUÍ si tu mesa fue modificada

    Sedapal confirma MASIVO CORTE DE SERVICIO DE AGUA del 12 al 18 de marzo: conoce AQUÍ los 52 sectores afectados

    ¡Buenas noticias para CAS! Congreso aprueba ley que incluye CTS y beneficios laborales

    ¿Se viene el retiro de aportes de la ONP? Balcázar toma postura ante la expectativa

    Senamhi alerta brusca caída de temperaturas desde el 13 de marzo en estas regiones del Perú

    Lo más vistos en Ocio

    El BONO DE 500 soles para todos LOS JÓVENES PERUANOS que puedes COBRAR en FEBRERO

    Anuncian CLASES VIRTUALES por escasez de gas

    ¡ATENCIÓN! Gobierno confirma compensación para taxistas con autos convertidos a GNV: ¿cuánto es el monto?

    Perrito se emociona al llegar a una granja y se sube encima de una llama: "No pensé que llegaría tan lejos"

    ¿Debes cambiar tu DNI azul para votar en las Elecciones 2026? Esto aclaró Reniec sobre su validez

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Stetik Laser

    Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares

    PRECIO

    S/ 37.80
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;