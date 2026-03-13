Gobierno anuncia que se reinició el suministro de gas tras la reparación del ducto: conoce AQUÍ quiénes podrán abastecerseÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El presidente de la República, José María Balcázar, anunció este sábado 14 de marzo que la reparación del ducto de Camisea en Megantoni, Cusco, ya fue completada. Con esto, se ha reiniciado el transporte de gas natural, asegurando el suministro para todos los sectores del país. La medida busca garantizar la normalidad en el abastecimiento y minimizar los efectos de la contingencia que afectó a diversas regiones.
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Presidente Balcázar anuncia que se reinició el suministro de gas natural
En conferencia de prensa desde la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el presidente José María Balcázar informó que la contingencia registrada la noche del jueves 12 de marzo en el ducto de gas, en el punto KP 43 del distrito cusqueño de Megantoni, “fue atendida y superada en su totalidad” y que los ductos de transporte y de líquidos “se encuentran completamente reparados y plenamente operativos”.
El mandatario añadió que a las 6 a. m. del viernes 13 de marzo se reinició el transporte de gas natural de manera integral. “Mañana sábado se tendrá completamente restablecido el suministro de distribución de gas para todos. Quiero elevar en particular la comprensión ciudadana que, al racionalizar muy a su pesar el uso de gas nos ha dado el tiempo y la tranquilidad para permitir atender (la contingencia) con prontitud y celeridad”, anotó Balcázar.
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Distribución de gas iniciará de manera gradual
- El mandatario detalló cómo se llevará a cabo la distribución paulatinamente.
- Se comenzará con el sector Transporte, enfocándose en taxistas y 900 pequeños industriales.
- Además, señaló que el suministro de gas en los grifos se restablecerá de manera “gradual”.
Por su parte, la titular de la PCM, Denisse Miralles, señaló que, una vez superada la emergencia del gas natural, es necesario analizar “con criterio técnico” las opciones que “permitan fortalecer la seguridad energética del país”, así como “reducir las vulnerabilidades y contar con un sistema cada vez más resiliente y confiable”.