El mandatario indicó que la contingencia en el ducto de gas de Camisea ya fue atendida y superada en su totalidad. Conoce todos los detalles aquí.

El presidente de la República, José María Balcázar, anunció este sábado 14 de marzo que la reparación del ducto de Camisea en Megantoni, Cusco, ya fue completada. Con esto, se ha reiniciado el transporte de gas natural, asegurando el suministro para todos los sectores del país. La medida busca garantizar la normalidad en el abastecimiento y minimizar los efectos de la contingencia que afectó a diversas regiones.

Presidente Balcázar anuncia que se reinició el suministro de gas natural

En conferencia de prensa desde la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el presidente José María Balcázar informó que la contingencia registrada la noche del jueves 12 de marzo en el ducto de gas, en el punto KP 43 del distrito cusqueño de Megantoni, “fue atendida y superada en su totalidad” y que los ductos de transporte y de líquidos “se encuentran completamente reparados y plenamente operativos”.

El mandatario añadió que a las 6 a. m. del viernes 13 de marzo se reinició el transporte de gas natural de manera integral. “Mañana sábado se tendrá completamente restablecido el suministro de distribución de gas para todos. Quiero elevar en particular la comprensión ciudadana que, al racionalizar muy a su pesar el uso de gas nos ha dado el tiempo y la tranquilidad para permitir atender (la contingencia) con prontitud y celeridad”, anotó Balcázar.



Distribución de gas iniciará de manera gradual

El mandatario detalló cómo se llevará a cabo la distribución paulatinamente.

Se comenzará con el sector Transporte, enfocándose en taxistas y 900 pequeños industriales.

Además, señaló que el suministro de gas en los grifos se restablecerá de manera “gradual” .