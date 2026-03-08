Wapa.pe
¡Hasta 10 horas sin luz! Confirman corte eléctrico este domingo 8 de marzo: consulta AQUÍ si tu zona será afectada

Gobierno advierte que solo queda GNV para 6.000 buses: taxis y combis no serán tomados en cuenta

El ministro de Transportes alerta sobre la escasez de Gas Natural Vehicular en el país tras una fuga en Camisea. Se priorizará el abastecimiento de 6 mil buses en Lima.

    Gobierno lanza advertencia: GNV solo abastecerá a 6.000 buses en plena crisis energética | Composición: Wapa Captura de pantalla - Andina
    Ante la falta de Gas Natural Vehicular (GNV) en el país tras la fuga registrada en un ducto de Camisea, en la región Cusco, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera mandó una advertencia que debe ser tomada en cuenta.

    Gobierno priorizará buses que movilizan más pasajeros

    El titular detalló en una conferencia de prensa realizada la tarde del viernes 6 de marzo que "Las condiciones de abastecimiento al día de hoy nos aseguran la provisión para seis mil buses", afirmó.

    El titular del MTC precisó que el gas disponible será destinado a los principales sistemas de transporte de Lima con el objetivo de reducir el impacto en los usuarios. Entre los servicios considerados se encuentran los buses del Metropolitano, los corredores complementarios y el servicio AeroDirecto que conecta con el aeropuerto, además de una parte del transporte convencional.

    "Estos comprenden los buses del Metropolitano, los corredores (complementarios), el servicio de AeroDirecto que conecta con el aeropuerto y una parte del transporte convencional", detalló.

    Durante el mismo anuncio, el Ejecutivo también informó que se aplicarán medidas temporales para enfrentar la coyuntura, como promover el teletrabajo en el sector público y recomendar su implementación en el ámbito privado durante una semana desde el lunes 9 de marzo.

    Asimismo, el ministro remarcó que estas decisiones buscan preservar el suministro de gas natural para los hogares del país, destacando que actualmente el servicio llega a millones de familias. Según indicó, la prioridad es reducir al máximo el impacto de esta crisis energética en la población.

    ¿Qué pasará con los taxis y combis?

    Durante su intervención, el funcionario aclaró que por ahora el suministro no se priorizará para taxis, combis ni cústers. Explicó que la decisión responde a que estos vehículos cuentan con un sistema dual que les permite operar con otro tipo de combustible. "Apelamos a su comprensión para que puedan hacer uso del combustible alternativo", apuntó.

    Asimismo, señaló que el Gobierno continúa evaluando distintas alternativas para liberar una mayor capacidad de gas natural y así ampliar gradualmente el número de buses que puedan ser abastecidos. No obstante, advirtió que este proceso dependerá del tiempo que tome solucionar la falla que actualmente afecta el suministro.

    Aunque la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) ha proyectado que el servicio podría restablecerse en un plazo aproximado de 14 días, desde el Ejecutivo indicaron que dicho periodo aún no es definitivo. En ese sentido, la presidenta del Consejo de Ministros (PCM), Denisse Miralles, explicó que el tiempo real de reparación podría modificarse según los resultados de la evaluación técnica que realiza la compañía encargada del sistema.

    “(TGP) nos ha dicho catorce días; para nosotros es muy importante que ese tiempo sea menor. Pero no podemos asegurar cuánto es el tiempo. Obviamente, el plan establecido por ellos se debe cumplir, pero todo dependerá de la evaluación inicial que está realizando la empresa”, sostuvo.

