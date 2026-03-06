Wapa.pe
Melissa Klug sufre al quedar atrapada en las Maldivas sin poder regresar a Perú por bombardeos

¡ATENCIÓN! Gobierno confirma compensación para taxistas con autos convertidos a GNV: ¿cuánto es el monto?

La presidenta del Consejo de Ministros anunció subsidio mensual para taxis GNV afectados por la interrupción del suministro de gas natural en Lima y Callao.

    Gobierno confirma apoyo económico a taxistas con autos GNV tras emergencia en el suministro de gas. | Composición Wapa
    El Gobierno anunció un subsidio económico para los taxistas que han convertido sus vehículos a gas natural (GNV) como respuesta a la crisis generada por la deflagración en el ducto de Camisea.

    La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, indicó que la compensación será de S/120 mensuales por vehículo y busca aliviar el impacto económico sobre miles de conductores que se han visto obligados a usar combustibles más costosos mientras se restablece el suministro de GNV, priorizando hogares y servicios esenciales en Lima y Callao.

    Subsidio temporal para taxistas con autos GNV

    Tras el accidente del 1 de marzo en el kilómetro 43 del ducto de Camisea, el transporte de gas natural quedó interrumpido, afectando a más de 165.000 taxis en Lima y Callao. Para aliviar esta situación, el Gobierno anunció que cubrirá el pago mínimo mensual de la deuda por conversión de vehículos a GNV, equivalente a S/120 por unidad, mientras dure la contingencia.

    El ministro de Economía, Gerardo López Gonzales, explicó que la medida busca “compensar ese pago y aliviar la carga que seguramente, producto del incremento de precio de los combustibles, podrían sufrir los taxistas”.

    La migración forzosa hacia combustibles líquidos más caros eleva el costo diario de los conductores y podría aumentar tarifas. Miralles reafirmó que el Gobierno permanece en sesión permanente para garantizar el suministro de gas y servicios esenciales en Lima y Callao.

    Otras medidas del Gobierno ante la crisis energética

    Además del subsidio para taxistas, el Ejecutivo amplió temporalmente el Vale FISE para la compra de balones de gas doméstico, pasando de S/20 a S/30 durante 30 días, beneficiando a más de 1,3 millones de hogares, cerca de cinco millones de personas.

    Asimismo, se aplicarán medidas laborales y educativas: teletrabajo obligatorio en el sector público de Lima y Callao, promoción del trabajo remoto en empresas privadas y adelanto de vacaciones en industrias afectadas. Las clases se trasladarán a modalidad remota por una semana, mientras Indecopi y Osinergmin supervisan la venta y distribución de combustibles para evitar acaparamiento.

    Detalles del subsidio para taxistas con GNV

    El ministro López Gonzales aclaró que la compensación cubrirá el pago mínimo mensual de la conversión a GNV, cuyo costo total varía entre S/4.000 y S/4.300 y normalmente se financia en cuotas de S/120. Aunque la emergencia podría resolverse en 12-14 días, la ayuda estatal podría extenderse hasta un mes para proteger a los taxistas afectados por la interrupción del suministro de gas natural.

    ;