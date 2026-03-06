Una alerta sanitaria ha provocado el retiro masivo de alimentos con arroz por riesgo de contaminación con vidrio, generando preocupación en consumidores y distribuidores.

Una alerta sanitaria generó preocupación luego de que se ordenara el retiro masivo de millones de productos elaborados con arroz por un posible riesgo de contaminación con fragmentos de vidrio. La medida fue adoptada como precaución para proteger a los consumidores. Entre los alimentos involucrados figuran presentaciones congeladas y platos listos para preparar que habrían sido elaborados con un ingrediente comprometido. Ante esta situación, las autoridades decidieron ampliar el retiro a numerosos lotes distribuidos en el mercado.

Una advertencia sanitaria encendió las alarmas luego de que se dispusiera el retiro de más de 36 millones de kilos de alimentos elaborados con arroz ante el riesgo de que contengan diminutos fragmentos de vidrio. La medida ha generado inquietud entre consumidores y distribuidores.

El retiro involucra principalmente productos congelados, entre ellos presentaciones de arroz frito y otros platos listos para cocinar, que podrían haber sido contaminados con pequeñas partículas del material. Por esta razón, las autoridades optaron por aplicar una acción preventiva para proteger la salud pública.

De acuerdo con los reportes oficiales, el inconveniente estaría relacionado con uno de los insumos empleados durante el proceso de producción. Esto motivó a las autoridades a ampliar el retiro a numerosos lotes de alimentos que habrían sido preparados con ese mismo ingrediente, a fin de evitar cualquier riesgo para los consumidores.

La empresa Ajinomoto Foods North America comunicó la decisión de retirar los productos luego de identificar el inconveniente durante una revisión interna de sus procesos de fabricación.

La notificación fue evaluada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), entidad responsable de supervisar los estándares de seguridad alimentaria en el país.

Hasta ahora no se han registrado casos de personas afectadas. Sin embargo, la disposición se tomó como una acción preventiva con el objetivo de minimizar cualquier posible riesgo para los consumidores.

¿Cómo habría llegado el vidrio a los alimentos?

Las indagaciones iniciales señalan que la presencia del material extraño podría haberse originado durante la etapa de procesamiento de uno de los ingredientes utilizados en la elaboración de estos productos.

De acuerdo con los reportes preliminares, el componente que estaría vinculado con el incidente serían zanahorias procesadas. Estas habrían quedado expuestas a una posible contaminación accidental con diminutos fragmentos de vidrio mientras eran manipuladas o trasladadas.

Aunque se trata de un escenario poco frecuente, especialistas explican que situaciones de este tipo pueden ocurrir en la industria alimentaria si algún recipiente, cubierta protectora o parte de equipos fabricados con vidrio se rompe dentro de las instalaciones de producción.