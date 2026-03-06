Wapa.pe
Melissa Klug sufre al quedar atrapada en las Maldivas sin poder regresar a Perú por bombardeos

Samahara Lobatón se quiebra en vivo al pensar que Youna podría morir

Youna revela un momento íntimo con Samahara Lobatón, donde ella muestra su vulnerabilidad ante el miedo a su posible fallecimiento por su enfermedad.

    Samahara Lobatón se muestra vulnerable con enfermedad de Youna | Composición: Wapa Captura de pantalla - TikTok
    Youna puso en evidencia a Samahara Lobatón en un momento íntimo de la influencer. El exbarbero mostró a la hija de Melissa Klug en un estado de vulnerabilidad, luego de que esta comenzara a imaginar que él podría fallecer a causa de su enfermedad. Lobatón se encuentra en los Estados Unidos para pasar unos días con el padre de su hija mayor y sorprendió al dejarse ver conmovida por el hecho de imaginar que esto podría ocurrir.

    Samahara Lobatón se quiebra ante Youna

    Durante una transmisión en vivo, Jonathan Horna, mejor conocido como Youna, contó a sus seguidores que Samahara Lobatón se encontraba llorando pues había imaginado que este moriría, lo que la hizo quebrarse irremediablemente, alejándose del directo para no llorar ante la cámara.

    "Samahara ha visto este video y ella piensa que me voy a morir", dijo Youna en la transmisión mostrando un video que recopiló fotografías de él con su pequeña hija. El influencer reconoció que siente temor de que esto llegase a ocurrir: "Te lo juro que hasta a mí me dan ganas de llorar, pero es que es verdad, al menos yo siempre le hablo a Samahara y le digo: 'Tengo miedo de morirme, hay muchas cosas que todavía no he hecho como ir a Perú y estar con mi hija y compartir y eso da miedo, duele un montón", contó.

    "Está llorando porque piensa que me voy a morir, no me voy a morir, ya deja...está llorando de verdad, Samahara", dijo enfocando a la modelo, quien entre risas y con la voz entrecortada lo reprendió: "¡Aléjate!", le respondió pidiéndole que no la mostrara de esa forma.

    Los usuarios no dudaron en reaccionar ante las palabras de Youna y la reacción de Samahara, quienes parecen estar viviendo su amor una vez más tras darse una nueva oportunidad. "Diosito, te cambiamos a Youna por Bryan", "Él solito se sube los ánimos, pero les apuesto que cuando está solo, sufre", "Todos y hasta ella se dio cuenta de que no lo valoró", "Ella tiene miedo", se puede leer en TikTok.

    SOBRE EL AUTOR:
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

