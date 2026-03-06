Doña Peta tiene impensada reacción al ser preguntada por la ruptura entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte: ¿Qué dijo?

La mamá de Paolo Guerrero fue consultada por el programa ‘Mesa Caliente’ sobre la separación de su hijo con Ana Paula Consorte y su inesperada reacción llamó la atención.

¡Inesperado! Tras la reciente separación entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte, todas las miradas se dirigieron hacia Doña Peta. La madre del popular ‘Depredador’ fue consultada sobre la situación sentimental de su hijo y su reacción no pasó desapercibida. Sus palabras generaron sorpresa y rápidamente despertaron comentarios. ¿Acaso ya no quiere saber nada de la modelo brasileña?

Doña Peta tiene inesperada reacción al ser consultada por ruptura de Paolo y Ana Paula

El programa ‘Mesa Caliente’ se comunicó por teléfono con la madre del futbolista de la selección peruana, Paolo Guerrero, para conocer su postura tras el anuncio de Ana Paula Consorte sobre el fin de su relación sentimental. Durante la conversación, la reportera fue directa con su consulta y señaló: "Queremos saber su opinión sobre la separación Ana Paula y Paolo".

No obstante, Doña Peta sorprendió al optar por guardar total silencio al ser consultada sobre el tema. Tras unos segundos sin responder, decidió finalizar la llamada de forma abrupta, evitando pronunciarse sobre la ruptura entre su hijo y la madre de sus nietos.

Cabe recordar que, en entrevistas anteriores, la madre del ‘Depredador’ había señalado que su hijo ya es un hombre adulto y que ella no se involucra en sus problemas de pareja. Sin embargo, en su momento, Ana Paula mencionó que su suegra solía aconsejarla.

Ana Paula confirma ruptura con Paolo Guerrero

Ana Paula Consorte fue quien reveló que se encuentra separada de Paolo Guerrero. "No estamos juntos desde hace un tiempo. Siempre le voy a desear lo mejor a Paolo, pero hoy lo mejor para cada uno es seguir con su vida”, escribió al programa ‘Mesa Caliente’.

A través de WhatsApp, la brasileña aseguró que mantendrán una buena dinámica como padres por el bienestar de sus hijos. “Tenemos dos hijos hermosos y, por el bien de ellos, vamos a intentar mantener una buena relación”, afirmó.