¿Cuántos hijos tiene Paolo Guerrero y quienes son las madres de los menores? | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Instagram

Paolo Gurrero se encuentra en los titulares de los medios de espectáculos después de que se revelara el fin de su romance con Ana Paula Consorte. Hasta el momento no se sabe la razón por la que la relación llegó a su fin; sin embargo tanto el futbolista como la modelo borraron todas sus fotos juntos.

Tras esta situación, sale a relucir cuántos hijos tiene el futbolista de Alianza Lima y quiénes fueron sus exparejas. Recordemos que Guerrero fue novio de Alondra García Miró pero la controversial pareja terminó su romance antes de formar una familia. Entonces, ¿cuántos niños tiene Paolo? En la siguiente nota te contaremos todo acerca del ‘Depredador’.

¿Quiénes son las madres de los CINCO hijos que tiene Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero tiene actualmente cinco hijos con tres exparejas.

¿Quién es la madre del primer hijo de Paolo Guerrero?

El primogénito de Paolo Guerrero se llama Diego Enrique y su madre es Marja Irene Santana. Ambos se conocieron cuando el delantero peruano jugaba en la liga alemana. Aunque al inicio su relación se mantuvo con bajo perfil, todo se hizo evidente cuando la joven quedó embarazada y en 2005 nació su primer hijo.

El segundo hijo del futbolista se llama Alessio y su madre es una mujer alemana identificada como Larissa. Sobre ella se conoce muy poco, ya que ha mantenido su vida lejos de la exposición pública. Sin embargo, se sabe que mantiene una buena relación con Guerrero, ya que en varias ocasiones ha viajado al Perú junto a su hijo para que pueda compartir tiempo con su padre.

La tercera hija del delantero, y la primera mujer, se llama Naela. Su madre es Katia Montenegro Dietschi, una ingeniera industrial peruana. Durante mucho tiempo no se conocía públicamente la relación entre ambos, hasta que el propio Guerrero decidió presentar a su hija

El 3 de abril de 2023, el futbolista peruano volvió a convertirse en padre con Ana Paula Consorte. La modelo viajó a Brasil semanas antes del nacimiento para dar a luz en su país, acompañada por su familia.

