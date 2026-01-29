Wapa.pe
¡A juntar agua! Corte del servicio afectará hasta por 12 horas a CINCO DISTRITOS este 30 de enero: mira si el tuyo está en la lista

Durante la conversación, Doña Peta expresó su posición frente a la relación de su hijo con Ana Paula Consorte, subrayando su respeto por la privacidad del hogar.

    La reciente aparición de Doña Peta en un evento deportivo dejó más que aplausos para Paolo Guerrero. La madre del delantero destacó su presente futbolístico y evidenció que hoy lo ve como un hombre pleno y enfocado en su familia. Además, la matriarca de familia dejó en claro su postura frente a la relación sentimental de su hijo con Ana Paula Consorte, dejando en claro su distancia frente a estos temas.

    Doña Peta celebra el presente de Paolo Guerrero y marca distancia en su vida personal

    Durante una reciente aparición pública, Doña Peta no ocultó su entusiasmo al asistir al encuentro entre Alianza Lima e Inter de Miami, partido en el que Paolo Guerrero brilló al anotar dos goles. La madre del futbolista se mostró orgullosa y dejó en claro que su hijo ya no es aquel niño al que solía llamar con ternura.

    En diálogo con un reportero del programa ‘Arriba mi Gente’, Doña Peta fue consultada sobre si aún considera a Paolo como su “bebé”, a lo que respondió con total sinceridad y buen humor: “Ya no es bebé, pues, ya, ya está viejo”, dijo entre risas. En ese momento, también resaltó la faceta más familiar del delantero y lo feliz que se encuentra con sus hijos. “Está chocho por los bebés, Paolo se derrite por sus hijos”, expresó.

    La conversación también abordó su relación actual con Ana Paula Consorte, pareja del futbolista y madre de sus hijos menores. Ante la consulta, Doña Peta fue directa y dejó clara su postura frente a la vida sentimental de su hijo.

    “Sí, vamos bien, vamos bien. Yo no me meto en nada, tienen que formar su hogar, ya ellos son mayores de edad, tienen que formar un hogar por sus hijos”, sentenció, marcando límites y priorizando la estabilidad familiar.

    Doña Peta exige una investigación justa tras acusación que involucra a Sergio Peña

    Doña Peta se pronunció públicamente luego de que una denuncia realizada en Argentina señalara a varios futbolistas peruanos, entre ellos Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, sobrino de Paolo Guerrero. Ante la gravedad del caso, la madre del ‘Depredador’ pidió cautela y una evaluación exhaustiva de los hechos antes de emitir juicios.

    A la salida del estadio Alejandro Villanueva, un reportero del programa Amor y Fuego le consultó directamente por la situación que ha generado polémica en los últimos días. “¿Qué opinión tiene usted sobre todo esto que ha acontecido en los últimos días?”, fue la pregunta que recibió.

    Sin titubear, Doña Peta respondió con firmeza y defendió a su sobrino, quien fue apartado indefinidamente de Alianza Lima mientras se esclarece la situación. “Que investiguen bien, porque pueden ser inocentes, porque en mi familia nunca ha habido violadores, no creo”, declaró, dejando clara su postura frente a las acusaciones.

    Doña Peta se sincera y toma distancia de la relación de Paolo Guerrero con Ana Paula Consorte: “Ya no es bebé, está viejo”
    Lorena Meneses

    Lorena Meneses

Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

