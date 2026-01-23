Wapa.pe
Ana Paula Consorte se pronuncia tras el violento episodio en el estadio Alejandro Villanueva, donde hinchas de Alianza Lima habrían agredido a Paolo Guerrero y Advíncula.

    Ana Paula Consorte rompió su silencio en medio del escándalo que rodea a Alianza Lima. Luego de que este jueves 22 de enero se suscitara un episodio violento en el estadio Alejandro Villanueva, cuando un grupo de barristas ingresara a la cancha principal. En este álgido ambiente, los jugadores Paolo Guerrero y Luis Advíncula intentaron mediar. Sin embargo estos habrían sido agredidos.

    La pareja de Paolo Guerrero compartió un mensaje en su canal de difusión rompiendo el silencio luego de que hinchas de Alianza Lima ingresaran a Matute y los mismos habrían tenido conductas violentas con este y Advíncula.

    La modelo brasileña escribió: "¡Hola chicos! Buenos días, paso por aquí para agradecer los mensajes de cariño y preocupación. Paolo está bien, y dejo aquí mi repudio a cualquier tipo de violencia, un verdadero hincha jamás confunde ser hincha con ser agresor. Amar a un equipo no tiene nada que ver con la violencia. El deporte existe para generar alegría, unión y paz, no miedo", se lee en su mensaje.

    Incidentes en Matute tras protesta de hinchas blanquiazules

    El inicio de temporada se tornó turbulento para Alianza Lima luego de que tres integrantes de su plantel fueran denunciados por presunto abuso sexual. En medio de la indignación generada por el caso que involucra a Sergio Peña, Miguel Trauco y Carlos Zambrano, un grupo de aficionados se trasladó hasta el estadio Alejandro Villanueva con la intención de manifestar su rechazo, pero la situación habría escalado a hechos de violencia dentro del recinto.

    Según reveló el periodista Michael Succar, la protesta no solo estuvo dirigida a los futbolistas denunciados, sino que terminó afectando a otros miembros del club que no guardaban relación directa con el caso. Entre ellos, Paolo Guerrero y Luis Advíncula habrían sido víctimas de agresiones, al igual que el director deportivo Franco Navarro Mandayo.

    "Quería hacer una breve mención en el programa sobre el tema de la violencia. La indisciplina es responsabilidad del club, y los hinchas tienen todo el derecho de expresar su descontento, abuchear, dejar de apoyar o pedir la salida de los jugadores. Lo que no corresponde bajo ninguna circunstancia es ingresar al club y agredir a las personas. En cuanto al otro caso, será la justicia quien debe intervenir”, enfatizó el comunicador en su programa de YouTube 'Denganche'.

    El hombre de prensa recalcó que estos actos deben ser condenados sin matices y aclaró que la protesta cruzó límites inaceptables. "Entre las personas afectadas por este acto de violencia, que rechazamos de manera categórica, se encuentran Luis Advíncula y Paolo Guerrero. Integrantes de la hinchada de Alianza ingresaron por la fuerza y agredieron a miembros de la institución", explicó Succar.

