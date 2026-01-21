La brasileña Ana Paula Consorte volvió a hacerse presente en redes sociales con una publicación cargada de emoción por el segundo cumpleaños de su hijo menor, fruto de su relación con el futbolista Paolo Guerrero. No obstante, lo que más captó la atención de sus seguidores fue un video inédito de su etapa de embarazo que decidió compartir como parte del homenaje.

El emotivo video de embarazo que compartió Ana Paula Consorte

A través de su cuenta oficial de Instagram, la bailarina dedicó un sentido mensaje a su pequeño, acompañándolo de diversas imágenes y clips que retratan su embarazo. En la publicación, Ana Paula contó cómo la llegada de su hijo transformó por completo su vida, resaltando el amor y la felicidad que trajo consigo.

“Mi hijo menor tiene 2 años, llegó al mundo transformando mi vida en un torbellino de emociones. Nació prematuramente, mediante un parto natural que nunca pensé que tendría, y lo transforma todo a su paso. Mi pequeño Zé, mi niño de pies apestosos, mamá te ama tanto que no hay palabras para describirlo”, escribió con ternura.

En la parte final del mensaje, la modelo destacó el talento futbolístico de su engreído y expresó cuánto significa para ella. “Te deseo muchísimas cosas maravillosas, pero eres tan pequeño que no te das cuenta, así que estoy aquí más que nada para agradecerte por completar mi vida y ser todo lo que necesitaba. Felicidades al futuro mejor jugador del mundo. Te amo, mi vida”, agregó.

Las reflexiones de Ana Paula Consorte sobre la maternidad y sus responsabilidades

La brasileña también se ha mostrado sincera al hablar sobre los retos que implica criar a sus hijos prácticamente sola, reconociendo que no es una labor sencilla y que ampliar la familia requiere de estabilidad y condiciones adecuadas. Su franqueza fue bien recibida por sus seguidores, quienes valoraron su transparencia.