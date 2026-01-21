Wapa.pe
    La brasileña Ana Paula Consorte volvió a hacerse presente en redes sociales con una publicación cargada de emoción por el segundo cumpleaños de su hijo menor, fruto de su relación con el futbolista Paolo Guerrero. No obstante, lo que más captó la atención de sus seguidores fue un video inédito de su etapa de embarazo que decidió compartir como parte del homenaje.

    El emotivo video de embarazo que compartió Ana Paula Consorte

    A través de su cuenta oficial de Instagram, la bailarina dedicó un sentido mensaje a su pequeño, acompañándolo de diversas imágenes y clips que retratan su embarazo. En la publicación, Ana Paula contó cómo la llegada de su hijo transformó por completo su vida, resaltando el amor y la felicidad que trajo consigo.

    “Mi hijo menor tiene 2 años, llegó al mundo transformando mi vida en un torbellino de emociones. Nació prematuramente, mediante un parto natural que nunca pensé que tendría, y lo transforma todo a su paso. Mi pequeño Zé, mi niño de pies apestosos, mamá te ama tanto que no hay palabras para describirlo”, escribió con ternura.

    En la parte final del mensaje, la modelo destacó el talento futbolístico de su engreído y expresó cuánto significa para ella. “Te deseo muchísimas cosas maravillosas, pero eres tan pequeño que no te das cuenta, así que estoy aquí más que nada para agradecerte por completar mi vida y ser todo lo que necesitaba. Felicidades al futuro mejor jugador del mundo. Te amo, mi vida”, agregó.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Paolo Guerrero habla de su RUPTURA con Alondra García Miró por primera vez y confiesa por qué TERMINARON

    Las reflexiones de Ana Paula Consorte sobre la maternidad y sus responsabilidades

    La brasileña también se ha mostrado sincera al hablar sobre los retos que implica criar a sus hijos prácticamente sola, reconociendo que no es una labor sencilla y que ampliar la familia requiere de estabilidad y condiciones adecuadas. Su franqueza fue bien recibida por sus seguidores, quienes valoraron su transparencia.

    De acuerdo con América Hoy, Ana Paula expresó: “Paolo quiere mucho, mira yo no tengo nana, hago todo sola, entonces es muy difícil, ya tengo tres hijos, con un bebé más, no sé”. Estas declaraciones evidencian la carga diaria que asume y la importancia que le da a evaluar el momento correcto antes de tomar decisiones mayores como pareja.

    Ana Paula Consorte revela insólito video de su embarazo en cumpleaños de su hijo
