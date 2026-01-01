Wapa.pe
Temblor en Perú hoy, jueves 1 de enero de 2026: Conoce dónde fue el epicentro

Paolo Guerrero da paso importante con Ana Paula: bautiza a sus hijos en emotiva ceremonia

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero bautizan a sus hijos en Chorrillos y una foto en Disney reaviva rumores de matrimonio.

    La familia formada por Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte vivió uno de sus momentos más especiales en la antesala del Año Nuevo 2026. La modelo brasileña compartió con sus seguidores una íntima ceremonia religiosa dedicada a sus dos hijos menores, un evento cargado de simbolismo y emoción.

    Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron a los pequeños José Paolo y Paolo André vestidos completamente de blanco dentro de una iglesia ubicada en el distrito de Chorrillos, escenario elegido para el sacramento.

    Un bautizo íntimo y lleno de significado

    Fue Ana Paula Consorte quien dio a conocer el acontecimiento a través de su cuenta oficial de Instagram. En las fotografías se aprecia a la familia reunida en un ambiente sobrio y familiar, con la modelo luciendo también un atuendo blanco junto a sus hijos.

    “Tienes que amar gente, como si no hubiera mañana, porque si te detienes a pensar realmente no lo hay”, escribió la brasileña en la publicación que acompañó las imágenes del bautizo, una frase que muchos interpretaron como una reflexión personal y espiritual.

    De acuerdo con lo que se pudo ver en redes sociales, los padrinos elegidos para este importante paso en la vida de los menores fueron Ulda Montoya y su esposo Jandi Rivera. Fue la propia Ulda quien compartió algunas instantáneas del momento en su cuenta de Instagram, dejando ver la cercanía y el afecto que rodeó la ceremonia.

    Las imágenes que reavivan rumores de boda

    Además del bautizo, Ana Paula Consorte generó nuevas especulaciones sobre su futuro sentimental con Paolo Guerrero. Días atrás, la modelo publicó una fotografía junto al futbolista frente al castillo de Disneyland, una imagen que llamó la atención por un detalle particular.

    Consorte llevaba unas orejitas de Minnie Mouse con velo de novia, lo que provocó una avalancha de comentarios entre sus seguidores. “¿Y el anillo? Lindos”, “¿Te pidió? Veo tus orejas con velo!. ¡Igual disfruten!”, “¿Se casaron en Disney?” y “Lindos, ahora el matrimonio” fueron algunos de los mensajes que inundaron la publicación.

    Ana Paula y Guerrera encienden rumores de compromiso. Fuente: Instagram
    Hasta el momento, ni Ana Paula Consorte ni Paolo Guerrero han confirmado o desmentido un posible compromiso. Sin embargo, las recientes celebraciones familiares y los gestos compartidos en redes sociales continúan alimentando la expectativa entre sus seguidores.

